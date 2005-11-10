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Soucek confessa: "Insonnia e depressione mi tormentavano, ho pensato di lasciare il calcio"

Michele Pavese
autore
Michele Pavese
Oggi alle 14:11Calcio estero
12.11.2026 14:11Calcio estero
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Il capitano della Repubblica Ceca racconta la battaglia vissuta nel momento migliore della sua carriera.
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Dietro l'immagine del leader della Repubblica Ceca e punto di riferimento del West Ham si nascondeva una sofferenza che pochi conoscevano. Tomas Soucek ha deciso di raccontarla nella sua autobiografia SUK, svelando come, proprio nel periodo più brillante della sua carriera, abbia dovuto convivere con insonnia, depressione e paura del futuro, arrivando persino a valutare il ritiro dal calcio.

"Per due anni sono andato in campo senza dormire"

La crisi non è arrivata agli inizi della carriera, ma quando il centrocampista era ormai una certezza della Premier League e capitano della propria nazionale. Il timore di non essere all'altezza e di perdere tutto ciò che aveva conquistato si è trasformato in un incubo. "Per due anni sono andato a giocare senza chiudere occhio. Cercavo di addormentarmi con così tanta insistenza che finivo per sudare dalla rabbia", ha raccontato Soucek. Le notti prima delle partite erano diventate un tormento fatto di docce nel cuore della notte, ore davanti alla televisione e la consapevolezza che il sonno non sarebbe arrivato.

Il pensiero del ritiro

Il giocatore ha rivelato anche di aver vissuto momenti estremamente difficili dal punto di vista psicologico. "L'insonnia, la depressione e la paura del futuro sono diventate un tormento. Ho pensato di mettere fine alla mia carriera", ha confessato. Nonostante tutto, Soucek ha continuato a giocare ai massimi livelli con West Ham e Repubblica Ceca, mantenendo il silenzio sulla propria condizione. Solo dopo aver chiesto aiuto a professionisti e specialisti è riuscito a superare quel periodo. Oggi ha scelto di raccontare la sua esperienza affinché possa essere d'aiuto a chi sta affrontando difficoltà simili.

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