"Sono già ricco, non ho bisogno di correre": le controverse parole di Duran riportate da Fred

Da grande promessa del calcio mondiale a un percorso diventato sempre più complicato. A soli 22 anni Jhon Duran è già arrivato al quinto club in meno di due anni. Dopo essersi messo in mostra con l'Aston Villa, segnando 12 gol in 29 partite, nel gennaio 2025 il colombiano è passato all'Al-Nassr per 77 milioni di euro. Da quel momento sono arrivati i prestiti al Fenerbahçe, con 5 reti in 21 presenze, e allo Zenit San Pietroburgo, dove ha realizzato 2 gol in 9 gare. Ora prova a rilanciarsi al Benfica, con un bilancio di due reti nelle prime dodici apparizioni stagionali.

Fred racconta Duran: "Non gli importa proprio di niente"

A raccontare alcuni particolari sul suo atteggiamento è stato Fred, suo ex compagno al Fenerbahçe, intervenuto al podcast Charla: "A questo ragazzo non importa niente, amico, è davvero divertente! È un bravo ragazzo, ma non gli importa proprio di niente". Il brasiliano ha poi ricordato alcuni dialoghi tra i due: "Gli dicevo: 'Dai Duran, andiamo ad allenarci e a correre un po'', ma lui rispondeva: 'Fratello, sono già ricco, non ho bisogno di correre'".

"Diceva di aver sistemato la famiglia per tre generazioni"

Fred ha aggiunto altri retroscena: "Quando è entrato nello Zenit, gli ho detto: 'Ora guadagnerai sempre di più', e lui ha risposto: 'Fratello, più soldi ci sono, meglio è'. E a volte diceva di essersi già assicurato il futuro suo e della sua famiglia per le prossime tre generazioni". L'ex Manchester United ha inoltre raccontato che Duran "all'inizio andava agli allenamenti, poi ha smesso di andarci". Il colombiano percepisce uno stipendio stimato intorno ai 20 milioni di euro lordi all'anno: cifre enormi per un giocatore che, nonostante la giovane età, è già alla ricerca dell'ennesimo rilancio della propria carriera.