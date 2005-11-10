Momenti di grande commozione prima della sfida di Liga tra Real Madrid e Celta Vigo, disputata sabato sera. Il club madrileno ha voluto rendere omaggio a Jesús de Miguel, il calciatore spagnolo tragicamente scomparso poche settimane fa in seguito a un violento scontro avvenuto durante una partita. Prima del fischio d'inizio, i giocatori di entrambe le squadre sono scesi in campo indossando maglie commemorative con il nome del calciatore, in un gesto di rispetto e vicinanza alla sua memoria.

Un minuto di silenzio alla presenza della famiglia

La cerimonia è proseguita con un minuto di silenzio osservato all'interno dello stadio, in un'atmosfera di profondo raccoglimento. A rendere ancora più significativo il momento è stata la presenza dei familiari di Jesús de Miguel: sugli spalti erano infatti presenti il padre, la sorella e la compagna del calciatore, riuniti per ricordarlo. Un omaggio sentito da parte del Real Madrid e del Celta Vigo, che hanno voluto dedicare uno spazio speciale alla memoria del giocatore prima di lasciare spazio alla partita.