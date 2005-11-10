Flamengo campione di Brasile per la decima volta! Basta l'1-1 col Palmeiras per il titolo
Pierpaolo Matrone
Il Flamengo è campione del Brasile per la decima volta nella sua storia. La formazione rossonera conquista matematicamente il titolo nazionale grazie al pareggio per 1-1 sul campo del Palmeiras, al termine di uno scontro diretto combattutissimo. Al Nubank Parque di San Paolo, i padroni di casa passano in vantaggio con Arias, ma nella ripresa arriva la rete decisiva di Samuel Lino, che fa esplodere la festa dei tifosi Rubro-Negro. Con questo risultato il Flamengo raggiunge quota 80 punti in classifica, sei in più del Palmeiras, fermo a 74 e ormai impossibilitato a completare il sorpasso.
Palmeiras avanti con Arias, Paquetá colpisce la traversa
La partita si apre all'insegna dell'equilibrio e della tensione, con entrambe le squadre consapevoli dell'importanza della posta in palio. Il Palmeiras trova il vantaggio grazie a un colpo di testa di Arias, mentre il Flamengo prova a reagire attraverso il possesso palla. L'occasione più importante del primo tempo capita a Lucas Paquetá, che colpisce la traversa senza riuscire a trovare il pareggio. Si va così all'intervallo con i padroni di casa avanti di una rete.
Samuel Lino segna il gol del titolo: Flamengo nella storia
Nella ripresa il Flamengo continua a controllare maggiormente il pallone, mentre il Palmeiras cerca di sfruttare gli spazi in contropiede. La squadra ospite fatica inizialmente a costruire occasioni nitide, ma trova il gol che vale il campionato grazie a una splendida combinazione offensiva: Bruno Henrique serve Samuel Lino, che firma l'1-1 e consegna matematicamente il titolo ai Rubro-Negro. Un pareggio dal valore immenso, che permette al Flamengo di festeggiare il decimo trionfo nazionale della propria storia.