Notte da dimenticare per il Chelsea, sconfitto 4-1 dal Leeds a Stamford Bridge e contestato duramente dai propri tifosi. Gli ospiti non vincevano nello stadio londinese dal 1999, mentre i Blues hanno incassato la terza sconfitta nelle ultime quattro giornate di Premier League, scivolando all'ottavo posto, a 14 lunghezze dalla capolista Arsenal. Dopo i ko contro Tottenham e Sunderland, un altro risultato pesantissimo per Xabi Alonso, accolto con entusiasmo in estate ma ora chiamato a invertire una tendenza preoccupante. I fischi sono arrivati già all'intervallo, sul risultato di 1-1, prima dell'esodo dagli spalti durante la ripresa.

Alonso: “Siamo in un momento di fragilità mentale”

Il tecnico spagnolo ha riconosciuto le difficoltà della squadra nel reagire ai momenti negativi: “Dobbiamo trovare delle soluzioni, senza dubbio, perché in ogni partita ci saranno degli intoppi. Riuscire a superare tutto questo e sapere che manca ancora così tanto alla fine della stagione è qualcosa di imprescindibile in questa competizione e oggi ho avuto la sensazione che probabilmente ci troviamo in un momento di fragilità mentale. Quando abbiamo subito un colpo, non ci siamo ripresi con la stessa forza”.