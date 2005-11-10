Da giovane promessa a protagonista sempre più importante del Paris Saint-Germain. L'ascesa di Senny Mayulu sta assumendo contorni sorprendenti, con il talento francese che continua a migliorare il proprio rendimento offensivo partita dopo partita. Il gol realizzato contro il Nizza, nella vittoria per 3-2 dei parigini, rappresenta l'ennesima conferma di una crescita impressionante: nelle ultime cinque presenze tra tutte le competizioni, Mayulu ha collezionato quattro reti e due assist, risultando sempre decisivo. Una continuità mai raggiunta prima in carriera, che testimonia quanto il giovane centrocampista stia diventando importante negli equilibri della squadra di Luis Enrique.

Mayulu tra i migliori del PSG nel 2026: soltanto Kvaratskhelia ha fatto meglio

I numeri raccontano una trasformazione significativa. Nel corso del 2026, soltanto Khvicha Kvaratskhelia è riuscito a costruire una serie più lunga di partite consecutive con almeno un contributo offensivo tra gol e assist: sette incontri di fila tra aprile e maggio. Mayulu è arrivato a cinque, confermandosi una delle risorse più produttive del PSG. Un rendimento che ne certifica la crescente centralità nel progetto tecnico parigino.

Mayulu e Doué nella storia: due gol in appena 55 secondi

Contro il Nizza, Mayulu è stato anche protagonista di un primato storico. Il suo rigore, trasformato dopo 30 minuti e 42 secondi, ha preceduto di appena 55 secondi la rete di Désiré Doué, arrivata al 31'37'' su assist di Achraf Hakimi. Negli ultimi vent'anni, il PSG non aveva mai realizzato due gol così ravvicinati né in Ligue 1 né in Champions League. Un record che impreziosisce ulteriormente il momento straordinario del giovane francese.