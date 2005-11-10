Manchester United trita-allenatori: con Carrick sono 11 gli allenatori bruciati in 13 anni

Da non credere la calamità che si è abbattuta sul Manchester United da quando Sir Alex Ferguson si è ritirato. Come è possibile che il club più tifato sulla faccia della terra si sia ridotto a bruciare 11 allenatori in 13 anni?

C'è qualcosa che non torna

Una cosa è certa: le continue voci di corridoio sull'arrivo imminente di Mauricio Pochettino ancor prima che Michael Carrick venisse esonerato dimostrano il caos in cui versa la società inglese. Ormai è chiaro che i vertici dei Red Devils avessero già opzionato il profilo del tecnico argentino prima ancora di allontanare l'ex centrocampista inglese e questo riflette appieno le disfunzioni all'interno del club. A peggiorare ulteriormente il quadro, il trattamento spiacevole riservato all'allenatore 45enne che è stato leggenda da calciatore per 12 anni allo United, dove ha vinto tutto, con diversi incarichi ricoperti per più di tre anni prima della panchina della prima squadra. A livello dirigenziale, mancano figure forti.

Quanti allenatori bruciati

Con l'allontanamento di Carrick, adesso il Manchester United conta 8 allenatori scelti ed esonerati negli ultimi 13 anni. Anzi, nella totalità 11 volendo considerare anche i cosiddetti "traghettatori" o tecnici ad interim. Si parla di ben 121 milioni di euro solamente per coprire le spese delle guide tecniche che si sono succedute senza successo. Si parte da David Moyes (5,8 milioni per l'esonero) fino a Louis van Gaal (addirittura 10 milioni), passando al licenziamento "stellare" dello Special One Josè Mourinho da 23,4 milioni di euro, come 17,6 per coprire il divorzio con Ralf Rangnick. E l'attuale allenatore del Milan, Ruben Amorim? È costato 9,8 milioni di euro alle casse dei Red Devils. Anche Michael Carrick è stato inghiottito in questa macchina trita-allenatori. Mauricio Pochettino è in arrivo, nel frattempo da Manchester si sono permessi il lusso di saldare 8,8 milioni di euro di clausola rescissoria per liberarlo dal vincolo di ct degli Stati Uniti.