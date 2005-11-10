Southampton, caso Spygate: il tecnico Eckert graziato, squalifica sospesa (per ora)

Ricordate lo scandalo Spygate del Southampton, espulsi dai playoff dello scorso maggio per salire in Premier League? Tonda Eckert da allenatore aveva fatto mea culpa dopo il caso scoppiato nel calcio inglese, dopo aver ricevuto una squalifica con la condizionale per il ruolo colpevole assunto. Ora però è libero di continuare come tecnico dei Saints.

Cos'è successo

Una commissione regolatoria indipendente della Football Association (FA) ha inflitto al tecnico tedesco una squalifica di sei settimane da tutto il calcio, ma l'ha sospesa fino al termine della prossima stagione Ad Eckert è stata data anche una multa di 28 mila sterline e un richiamo ufficiale, ma ha evitato una lunga squalifica che avrebbe potuto costargli il posto di lavoro. La FA aveva proposto una squalifica di 3 mesi, ma la commissione ha dato merito ad Eckert per quella che ha definito una "notevole attenuante in materia, in particolare riguardo al sincero pentimento".

Il comunicato del Southampton

Il club di Championship, attualmente al 13° posto, ha accolto con favore la decisione: "Speriamo che questo ponga fine a un capitolo poco gradevole della nostra storia, e sono state messe in atto misure per garantire che tali errori di valutazione non si ripetano mai più nel nostro club", ha dichiarato il Southampton. "Vogliamo cogliere l'occasione per ringraziare i tifosi per il loro sostegno incondizionato durante tutto questo percorso".