Arrivato in MLS dopo una carriera trascorsa ai massimi livelli con il Bayern Monaco, Thomas Muller ha iniziato a conoscere da vicino un calcio con logiche molto diverse rispetto a quelle europee. L’attaccante tedesco ha analizzato il sistema del campionato statunitense, soffermandosi soprattutto sull’assenza delle retrocessioni.

"Qui non c’è la stessa pressione"

In un’intervista a Global News, il campione del mondo 2014 ha spiegato come il formato della MLS influenzi l’approccio mentale delle squadre. "È difficile fare un paragone per via del sistema di competizione. Qui non esiste la retrocessione e non c’è la stessa pressione. Una squadra può dire di essere in una fase di ricostruzione", ha dichiarato.

Secondo Muller, proprio la lotta per evitare la discesa di categoria rappresenta uno degli elementi che rendono più intensa la vita dei club europei. "A nessuno piace perdere, ma è completamente diverso quando stai combattendo per non retrocedere", ha aggiunto, sottolineando anche le conseguenze economiche che una retrocessione può avere su società, dipendenti e giocatori.

Difesa meno esasperata, più spettacolo

L’ex Bayern ha poi individuato un’altra differenza nel modo di interpretare le partite. "A volte ho la sensazione che, per il sistema della MLS, il calcio qui sia un po’ più ottimista o meno concentrato sull’aspetto difensivo", ha spiegato. Una caratteristica che, secondo Müller, può però avere anche lati positivi: "Questo può essere positivo per lo spettacolo, perché permette di vedere più azioni offensive e partite più aperte". Il tedesco ha infine evidenziato una minore continuità nelle prestazioni individuali rispetto all’Europa: "Quello che a volte manca è mantenere concentrazione e attenzione per tutti i 90 minuti. È qualcosa che ho notato nella MLS".