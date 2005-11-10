Roberto De Zerbi ha spiegato i motivi che lo hanno portato a lasciare il Marsiglia, rivelando alcuni retroscena sui rapporti interni alla società. L’allenatore italiano, oggi alla guida del Tottenham, ha raccontato di aver vissuto una situazione difficile a causa delle tensioni tra il direttore sportivo Medhi Benatia e il presidente Pablo Longoria.

Situazione inaccettabile

"Erano successe molte cose che non potevo accettare, anche perché ero stato scelto da Benatia e Longoria. Ma loro due non si sono parlati per tre mesi", ha spiegato De Zerbi in un'intervista a Canal +. L’ex tecnico del Marsiglia ha sottolineato come il conflitto ai vertici abbia finito per coinvolgere direttamente lui e il suo lavoro quotidiano. "Io ero l’allenatore in mezzo e questa situazione non mi piaceva affatto. Mi avevano portato entrambi al club e non era giusto che il tecnico si ritrovasse nel mezzo, perché molte volte sono stato il capro espiatorio per tutti", ha aggiunto.

L’addio nel mezzo di una stagione complicata

L’esperienza di De Zerbi sulla panchina dell’OM si è quindi conclusa tra difficoltà ambientali e tensioni interne. L’allenatore italiano, dopo il passaggio in Francia, ha poi intrapreso una nuova avventura al Tottenham, dove sta cercando di costruire il suo progetto tecnico: dopo aver centrato la salvezza e aver cominciato male la nuova stagione, gli Spurs sono risalti in classifica.