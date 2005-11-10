LaLiga, 3 punti importanti per l'Alaves: Deportivo battuto 3-1, segna anche Boye
Michele Pavese
Tre punti importantissimi per l'Alaves, che batte 3-1 il Deportivo La Coruna nella sfida della tredicesima giornata de LaLiga e si porta all'ottavo posto in classifica. Avanti dopo appena 2' grazie alla rete di Perez, i padroni di casa si fanno riprendere nel finale del primo tempo da un autogol di Tenaglia. A inizio ripresa Blanco sbaglia il rigore del 2-1 ma ci pensa Boye a riportare avanti i baschi, prima del sigillo al 90' di Suarez. Per i galiziano in campo Quagliata (titolare) e Amatucci (entrato al 60').
Venerdì 20 novembre
Athletic Bilbao - Espanyol 0-1
Sabato 21 novembre
Alaves - Deportivo La Coruna 3-1
Rayo Vallecano - Valencia
Siviglia - Betis Siviglia
Real Madrid - Celta Vigo
Domenica 22 novembre
Barcellona - Villarreal
Racing Santander - Real Sociedad
Osasuna - Malaga
Getafe - Atletico Madrid
Levante - Elche
CLASSIFICA
Barcellona 33 punti (12 partite giocate)
Real Madrid 30 (12)
Atletico Madrid 28 (12)
Betis 26 (12)
Real Sociedad 22 (12)
Siviglia 18 (12)
Athletic Club 16 (12)
Alaves 16 (13)
Deportivo La Coruña 15 (13)
Villarreal 15 (12)
Espanyol 15 (13)
Racing Santander 14 (12)
Celta Vigo 13 (12)
Rayo Vallecano 12 (11)
Getafe 12 (12)
Osasuna 12 (12)
Elche 10 (12)
Levante 11 (12)
Valencia 9 (12)
Malaga 5 (12)