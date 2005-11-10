Rafael Nadal è ufficialmente un nuovo membro del consiglio di amministrazione del Real Madrid. L’ex numero uno del tennis mondiale ha ricevuto il via libera dall’assemblea del club, riunita nella Ciudad Real Madrid, dove era seduto al tavolo presidenziale accanto a Florentino Perez. La sua nomina è stata accolta da una lunga standing ovation da parte dei soci.

Florentino Pérez: "È un onore avere una figura come Nadal"

All’inizio dei lavori il presidente del Real Madrid ha chiesto all’assemblea di autorizzare la presenza immediata di Nadal nel consiglio, in attesa della ratifica ufficiale. "È un grande onore avere con noi una figura dello spessore sportivo e umano di Rafael Nadal", ha dichiarato Pérez, ricordando il forte legame tra il campione spagnolo e il club. Il voto ha confermato il gradimento della base madridista: 1.704 soci hanno espresso parere favorevole, mentre soltanto cinque sono stati contrari e quattro si sono astenuti.

Nadal: "La responsabilità è immensa, lavorerò per il futuro del club"

Dopo la nomina, Nadal ha ringraziato i presenti sottolineando il peso del nuovo incarico. "La responsabilità è immensa e la assumo con la massima umiltà", ha spiegato il campione spagnolo. L’ex tennista ha poi fissato l’obiettivo del suo nuovo ruolo: contribuire alla crescita del Real Madrid negli anni futuri. "Spero di restare qui per molti anni e lavorare affinché questo continui a essere un club di successo". Una nuova sfida per una delle figure sportive più rappresentative della Spagna.