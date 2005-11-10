Da titolare fisso a riserva del Barcellona: Koundé può partire, duello tra due big europee

Sembrano ormai lontani i tempi della stagione 2024/25, quando Jules Koundé si affermava tra i migliori terzini destri al mondo. Oggi la sua situazione al Barcellona è radicalmente cambiata: il francese ha perso la titolarità e il suo rendimento desta sempre più perplessità. Insieme ad Alejandro Balde, l'ex Siviglia non ha trovato lo sviluppo sperato sotto la guida di Hansi Flick. Il tecnico tedesco gli sta infatti preferendo Gerard Martin ed Eric Garcia, quest'ultimo nuovo titolare a destra dopo aver riconquistato anche la nazionale spagnola.

Quale futuro?

Questo scivolamento nelle gerarchie del club blaugrana ha riacceso le sirene di mercato, con il Chelsea pronto a farsi avanti. Dopo aver visto sfumare l'acquisto nel 2022 a causa dell'inserimento decisivo di Laporta, i Blues continuano a seguire Kounde, forti del suo percorso complessivamente positivo in Spagna. Come svelato da MARCA, diversi club di Premier League monitorano la sua posizione e da Londra hanno chiesto informazioni in estate e vorrebbero sondare il terreno già per il mercato invernale. L'interesse per l'esterno, tuttavia, secondo quanto riferito dalla BILD riguarda anche il Bayern Monaco che ha inserito il suo profilo nel mirino.

La situazione

Il Barcellona valuta la cessione di Koundé a una cifra di almeno 50 milioni di euro, stando a quanto si apprende, per via della necessità di un attaccante top o di un nuovo terzino in entrata. Dal canto suo, il francese non contempla un addio: è entusiasta del club e della città catalano, ha ribadito l'intenzione di lavorare per ritrovare i suoi livelli e riprendersi il posto. Resta da capire se il 27enne riuscirà a ribaltare le gerarchie.