Kounde può lasciare il Barcellona a gennaio: sul francese ci sono Chelsea e Bayern
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Simone Bernabei
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autore Simone Bernabei
03.10.2026 17:26Calcio estero
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Il futuro di Jules Kounde potrebbe essere lontano dal Barcellona. Il difensore francese in questo avvio di stagione con i blaugrana ha perso gerarchie, scivolando indietro nelle scelte del tecnico Hansi Flick. Da qui la possibilità, raccontata da Team Talk, di un addio ai blaugrana già a gennaio.
Sulle sue tracce c'è soprattutto il Chelsea, club che già nel 2022 lo cercò con insistenza, quando Kounde si traferì dal Siviglia al Barcellona per 50 milioni di euro. Ora ecco che i Blues, su indicazione di Xabi Alonso, sono tornati su di lui già per il mercato invernale. Il tutto Bayern Monaco permettendo, con anche i campioni di Germania che seguono con attenzione gli sviluppi della vicenda.
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