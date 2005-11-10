Barcellona, Koundé perde il posto e la Premier si muove: cinque big inglesi sul francese

Da titolare a possibile uomo mercato nel giro di pochi mesi. Jules Koundé sta vivendo una fase complicata al Barcellona, dove Eric Garcia lo ha scavalcato nelle gerarchie per il ruolo di terzino destro. Il francese ha iniziato dal primo minuto soltanto due partite sulle cinque disputate in questa stagione e ha riconosciuto personalmente le difficoltà del momento: "È una scelta dell'allenatore ed è anche una conseguenza della scorsa stagione. La scorsa stagione è stata ben al di sotto dei miei standard, quindi è una sfida che accetto volentieri. Sta a me ritrovare la mia forma migliore; quando sono al meglio, posso giocare in questa posizione".

Chelsea, Arsenal e le altre: cinque big inglesi seguono Koundé

La perdita del posto da titolare non ha però ridotto l'interesse del mercato nei confronti del difensore. Secondo quanto riferisce Sport, sono già cinque le grandi società della Premier League che stanno monitorando la sua situazione: Chelsea, Arsenal, Liverpool, Manchester United e Manchester City. Koundé resta legato al Barcellona da un contratto fino al 2030 e continua a essere particolarmente apprezzato per la sua duttilità, potendo essere utilizzato sia sulla fascia destra sia al centro della difesa.

Il Barça valuta le offerte: Fresneda e Pedro Porro possibili sostituti

Al momento Koundé non sembra intenzionato a lasciare la Catalogna: la priorità del francese è riconquistare un posto nella formazione di Hansi Flick. La posizione del Barcellona, tuttavia, lascia aperto uno scenario differente. Il club sarebbe disposto ad ascoltare eventuali proposte, purché economicamente molto importanti. Nel frattempo la dirigenza guidata da Deco starebbe già valutando le possibili alternative nel caso in cui si arrivasse alla separazione. I due nomi individuati sarebbero quelli di Ivan Fresneda e Pedro Porro. Il futuro di Koundé resta dunque da seguire, soprattutto considerando la disponibilità economica delle cinque big inglesi che hanno già acceso i riflettori sul francese.