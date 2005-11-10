"Perde troppe chance". Tuchel polemico su Cole Palmer, Alonso: "Deve essere al 100%"

Xabi Alonso ha una forte convinzione su Cole Palmer. Il numero 10 del Chelsea, che ha saltato la sosta per le nazionali a causa di un dolore legato all'infortunio all'inguine - che lo ha tenuto fuori per gran parte della scorsa stagione -, è destinato a giocare da prima scelta nell'Inghilterra. Il ct Thomas Tuchel si è mostrato deluso per l'assenza del fantasista inglese in Nations League, "perde troppe opportunità", mettendo in dubbio se volesse davvero far parte della rosa. Ma è arrivata la pronta difesa del suo allenatore nei Blues.

La dichiarazione

"La cosa più importante per Cole è essere al massimo della forma, godersi il gioco e sentirsi bene", ha detto Xabi Alonso. "Ogni volta che non sta bene, come nella partita contro il Brentford, potevamo vedere che era in difficoltà. È impegnato e motivato, ma deve essere al 100% per giocare. Abbiamo bisogno di lui, sia il club che la nazionale", ha rilanciato. E infatti il riposo avuto durante lo stop della Premier League è servito: "Ora sta bene", ha detto il tecnico spagnolo. "Si è sentito meglio questa settimana. Abbiamo usato le prime due settimane per farlo recuperare. Si tratta di un lieve strascico della pubalgia che ha avuto".

Fattore Nazionale

Tuchel ha diverse pedine utili sulla trequarti nel giro dell'Inghilterra e resta il dubbio se Cole Palmer possa essere davvero di livello mondiale per l'opinione pubblica, ma Xabi Alonso ha replicato: "Le cose accadono in modo naturale. Quando dimostri nel tuo club di essere un giocatore di altissimo livello e hai continuità, normalmente il percorso naturale è fare parte della nazionale", la conclusione. Finora in stagione ha trovato 4 gol e 2 assist in 7 partite complessive con la maglia del Chelsea, mentre oggi (ore 16) dovrebbe scendere in campo titolare contro il Bournemouth in Premier League.