"Se non gioco, perché dovrei essere pronto per il Barcellona?": cosa succede a Gundogan

Il Barcellona martedì, in Champions League, incrocerà una vecchia conoscenza, anche se tutto fa pensare che la vedrà più in panchina che sul terreno di gioco. Ilkay Gundogan, giocatore blaugrana nella stagione 2023-24, sta vivendo al Galatasaray un momento duro in carriera. A 35 anni, e a due settimane dal compierne 36, il centrocampista tedesco ha avuto solo 11 minuti per scendere in campo con il Cimbom, finito come seconda scelta di mister Okan Buruk.

Lo sfogo

Per un calciatore che ha vinto tutto al Manchester City, che ha alzato la Champions League e che è arrivato a Barcellona come leader dello spogliatoio, una simile caduta è difficile da digerire. Gundogan è legato al club turco da un contratto valido fino al 2027 e interpellato sulla situazione non è riuscito a fare a meno di sfogarsi, dopo il successo di questo venerdì contro il Kasimpasa (3-1): "Se non gioco, perché dovrei essere pronto per il Barcellona?", ha risposto alla domanda di un giornalista, come riportato dal quotidiano Fanatik.

Le reazioni

A centrocampo la concorrenza, tuttavia, è ampia e il tecnico del Galatasaray lo ha spiegato in conferenza stampa post-sconfitta per 4-0 contro il Trabzonspor in campionato. Il tema su Gundogan, tuttavia, ha persino coinvolto la sua famiglia. Sara Gundogan, moglie dell'ex centrocampista del Barcellona, ha risposto sui social a un tifoso che le chiedeva dell'assenza del tedesco, dicendogli di chiederlo al suo allenatore. È arrivato il tramonto di carriera per il 35enne?