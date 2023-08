UFFICIALE: Tom Brady entra nel mondo del calcio. Sarà azionista del Birmingham

Una leggenda del football americano entra nel mondo del calcio. Tom Brady è diventato co-proprietario e azionista di minoranza del Birmingham City, squadra di Championship: come riporta il comunicato ufficiale del club di Birmingham, assumerà il ruolo di presidente del comitato consultivo. Il Birmingham, qualche settimana fa, è stato acquistato dall'americano Tom Wagner.

Tom Brady ha annunciato il suo ritiro dalla NFL a febbraio, dopo oltre due decenni in cui è diventato un vero e proprio mito, conquistando per ben sette volte il Super Bowl. Da tempo ha stretto una relazione in termini di investimenti privati con la compagnia Knighthead, appartenente proprio a Tom Wagner. In un video pubblicato poco fa, Brady ha confessato di dover "imparare ancora molto sul calcio", ma di sapere "quale sia la strada per il successo nello sport".

L'obiettivo sarà quello di riportare The Blues in Premier League, dove mancano dalla stagione 2010/11, quando furono retrocessi in Championship dopo aver conquistato la Coppa di Lega.

Seven-time Super Bowl champion and entrepreneur, @TomBrady, has entered into a partnership with Knighthead Capital Management to become a minority owner of Birmingham City Ltd.

Brady will become Chairman of the new Advisory Board.

— Birmingham City FC (@BCFC) August 3, 2023