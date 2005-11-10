Svolta storica per il Montreal: la famiglia Saputo ha avviato il processo di vendita

Il Montreal potrebbe presto cambiare proprietà. Joey Saputo ha annunciato l'avvio di un processo strutturato per la vendita del club, chiudendo idealmente un capitolo iniziato nel 1993, quando la sua famiglia entrò nel calcio professionistico.

In oltre tre decenni, la famiglia ha accompagnato la crescita della società fino all'ingresso nella Major League Soccer, contribuendo allo sviluppo del movimento calcistico in Québec e alla presenza del club nel panorama nordamericano: "Dopo più di tre decenni dedicati a costruire e far crescere questo club, crediamo sia arrivato il momento di iniziare il processo per trovare nuovi proprietari per il CF Montréal", ha dichiarato Joey Saputo. "Questo club ha avuto un ruolo centrale nelle nostre vite. Abbiamo investito tempo, energia e risorse nel suo sviluppo e siamo orgogliosi di ciò che è diventato".

Obiettivo continuità e crescita

Saputo ha chiarito che la decisione non nasce da difficoltà economiche o problemi legati all'attuale situazione della squadra, ma da una riflessione sul futuro del club. "Il CF Montréal è stabile, ben posizionato e inserito in una lega e in un mercato in crescita", ha spiegato. La famiglia ha affidato a BMO Capital Markets e National Bank Financial il compito di seguire la vendita e individuare possibili acquirenti, in coordinamento con la MLS. La priorità sarà trovare investitori locali capaci di garantire continuità e ambizione.

Nel frattempo, la società continuerà a operare senza cambiamenti nella gestione quotidiana. L'attuale dirigenza, compresi Gabriel Gervais, Luca Saputo e Simone Saputo, resterà al proprio posto durante il processo.