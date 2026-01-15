Un'altra stagione fallimentare per l'Ajax. È crisi dopo l'umiliante 6-0 subito in coppa

L'Ajax ha subito un'umiliazione storica in Coppa d'Olanda, incassando un clamoroso 6-0 dall'AZ Alkmaar. Non si tratta di un record assoluto, poiché la sconfitta più ampia che i lancieri abbiano subito risale al 1913, quando incassarono un 1-9 contro il DFC. E in tempi più recenti un punteggio tennistico arrivò due anni fa, nel Klassiker contro il Feyenoord al De Kuip.

Di fatto questa sconfitta ed eliminazione sottolinea, se mai ce ne fosse stato bisogno, che la stagione passata con Francesco Farioli in panchina non è stata altro che un barlume in un periodo nerissimo nel quale la squadra è ripiombata. Ne è a riprova l'esonero a stagione in corso di John Heitinga e l'incapacità di trovare un sostituto, scegliendo di non scegliere: Fred Grim è il traghettatore da novembre e potrebbe addirittura restare in panchina fino al termine della stagione. Tutto questo nonostante uno score di 6 vittorie, un pareggio e 4 sconfitte in 11 partite.

Attualmente l'Ajax è terzo in classifica in Eredivisie, il che significherebbe qualificazione ai preliminari di Champions League. Il PSV capolista dista 16 lunghezze, di fatto è irraggiungibile. Nel massimo torneo continentale, invece, dopo 5 sconfitte consecutive (4 con Heitinga in panchina) è arrivata una vittoria contro il Qarabag: il destino europeo è già segnato. L'eliminazione dalla coppa nazionale porta la squadra ad avviarsi a una stagione senza titoli. Sarebbe la quarta consecutiva.