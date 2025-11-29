Yamal e doppio Olmo rimontano l'Alaves, poi super Joan Garcia: il Barcellona supera il Real
Il Barcellona supera 3-1 l'Alaves in rimonta: seconda vittoria consecutiva nel rinnovato Spotify Camp Nou. Al gol lampo di Pablo Ibanez hanno risposto prima Lamine Yamal all'8' e poi Dani Olmo al 26'. Protagonista anche il portiere blaugrana Joan Garcia prima ad evitare il 2-1 dell'Alaves sul risultato di parità, poi anche ad evitare il pareggio nel finale di Guridi. A chiudere i giochi ci ha pensato ancora Dani Olmo al 93'.
Con questo risultato il Barcellona supera momentaneamente il Real Madrid in vetta alla classifica della Liga spagnola, in attesa del risultato della squadra di Xabi Alonso domani contro il Girona. Vediamo di seguito i risultati e la classifica aggiornata nella Liga spagnola dopo 14 giornate.
LALIGA - 14ª GIORNATA
Getafe - Elche 1-0
Maiorca - Osasuna 2-2
Barcellona - Alavés 2-1
Levante - Athletic
Atlético Madrid - Oviedo
Real Sociedad - Villarreal
Siviglia - Betis
Celta Vigo - Espanyol
Girona - Real Madrid
Rayo Vallecano - Valencia
CLASSIFICA
1. Barcellona 34*
2. Real Madrid 32
3. Villarreal 29
4. Atlético Madrid 28
5. Betis 21
6. Espanyol 21
7. Getafe 20*
8. Athletic 17
9. Real Sociedad 16
10. Siviglia 16
11. Celta Vigo 16
12. Elche 16*
13. Rayo Vallecano 16
14. Alavés 15*
15. Valencia 13
16. Maiorca 13*
17. Osasuna 12*
18. Girona 11
19. Levante 9
20. Oviedo 9
*una partita giocata in più
MARCATORI
13 reti: Mbappé (Real Madrid)
8 reti: Lewandowski (Barcellona), Muriqi (Maiorca)
7 reti: Alvarez (Atlético Madrid), Ferran Torres (Barcellona)