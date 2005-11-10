Zidane applaude De Bruyne: "Sono un suo estimatore, lo avrei voluto in campo"

L'assenza di Kevin De Bruyne non cambia l'approccio della Francia alla sfida di Nations League contro il Belgio. Alla vigilia del match, il commissario tecnico Zinedine Zidane ha speso parole di grande stima per il centrocampista del Napoli, costretto a saltare la gara dello Stade de France per squalifica dopo la doppietta realizzata nel 3-0 con cui i Diavoli Rossi hanno superato la Turchia.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, il tecnico francese non considera il forfait del numero 10 belga un vantaggio per la sua squadra. "Non è necessariamente un sollievo. Avrei preferito che ci fosse, vogliamo vedere del bel calcio. Altri giocatori prenderanno il suo posto. Sarà una partita difficile, come all'andata", ha dichiarato Zidane, che ha poi ribadito tutta la sua ammirazione nei confronti del fuoriclasse belga: "Avrei preferito che fosse presente, sono un suo grande estimatore". L'ex allenatore del Real Madrid ha quindi invitato la Francia a non abbassare la guardia, sottolineando la qualità dell'organico guidato da Mark van Bommel. "Il Belgio ha giocato molto bene contro la Turchia venerdì e contro di noi lunedì scorso. Ci ha messo in difficoltà in alcuni momenti. È una squadra che propone calcio, sa creare problemi agli avversari. Noi siamo riusciti ad adattarci per vincere, ma resta una Nazionale capace di mettere in difficoltà chiunque, grazie a un collettivo solido e a giocatori di altissimo livello", ha concluso Zidane.

Nonostante l'assenza di De Bruyne, dunque, il ct francese si aspetta una sfida equilibrata contro una delle selezioni più competitive del panorama europeo.