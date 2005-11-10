Big europee su Yildiz, il Real insiste, l'Arsenal prepara l'offerta shock da 100 milioni. La Juve non molla

Le grandi d'Europa si muovono all'orizzonte e il nome in cima alla lista dei desideri è sempre lo stesso, Kenan Yildiz.

Il gioiello turco della Juventus, 21 anni, è diventato l'oggetto del desiderio dei club più ricchi e prestigiosi del continente, nonostante il giocatore sia attualmente ai box, dopo l'operazione chirurgica per la frattura del quinto metatarso del piede sinistro, con il rientro programmato per novembre, il calciomercato attorno a lui non si ferma. Anzi, accelera.

Florentino Perez non molla la presa

Il Real Madrid continua a muoversi con decisione, secondo le ultime indiscrezioni della stampa spagnola, la dirigenza guidata da Florentino Perez considera Yildiz uno dei profili più interessanti in assoluto per il futuro del proprio reparto offensivo.

Gli osservatori dei Blancos ne stanno monitorando costantemente l'evoluzione e seguiranno da vicino il suo recupero fisico a partire da novembre, prima di valutare un eventuale affondo formale.

I Gunners e la tentazione da 100 milioni

La minaccia più concreta, tuttavia, arriva dalla Premier League, dove l'Arsenal ha individuato nel classe 2005 l'innesto perfetto per la propria corsia mancina, rimasta sguarnita dopo le partenze di Gabriel Martinelli e Leandro Trossard (con il solo Christos Tzolis arrivato a coprire il vuoto).

I Gunners avevano già effettuato un sondaggio a giugno, incassando il "no" secco della Juventus, ed erano tornati alla carica ad agosto.

Adesso il club del Nord di Londra sembra pronto a fare follie, valutando un'offerta shock da 100 milioni di euro per strapparlo ai bianconeri.

A stuzzicare Mikel Arteta sono la straordinaria versatilità del turco, capace di svariare su tutto il fronte offensivo, e i suoi enormi margini di crescita, certificati dai 11 gol e 10 assist della passata stagione.

La strategia della Juventus

Dalla Continassa la posizione ufficiale resta di assoluta fermezza. Yildiz ha un contratto a lungo termine, blindato fino al giugno 2030, ed è considerato il perno tecnico e d'immagine della squadra.

Per scacciare definitivamente le sirene di Real e Arsenal, la Juventus sta già pianificando un ulteriore prolungamento del contratto con un sostanzioso adeguamento economico, la volontà è chiara, blindare il proprio patrimonio.

Ma di fronte a cifre a nove zeri, la resistenza bianconera potrebbe essere messa a durissima prova.