Serie B, i migliori in ogni reparto (e non solo) dopo l'11ª giornata di campionato
Daniel Uccellieri
Gol, conferme e qualche risultato a sorpresa nel programma dell'undicesimo turno di Serie B. Il Palermo rallenta ma conserva la vetta, il Modena si conferma secondo e la Cremonese prosegue la propria striscia positiva con una netta vittoria sul Vicenza. La Sampdoria passa a Carrara, il Cesena piega il Catanzaro nel finale e la Juve Stabia supera l'Arezzo. Finiscono invece in parità Padova-Empoli, Pisa-Südtirol, Benevento-Avellino e Mantova-Hellas Verona.
E come di consueto dopo una giornata di campionato arrivano le medie voto reparto per reparto, e non solo, basate sulle pagelle di TMW, che riportiamo qui sotto:
Serie B, i migliori giocatori dopo l'11ª giornata: Belotti non segna ma resta in testa
Serie B, i migliori portieri dopo l'11ª giornata: Perin si riprende la vetta
Serie B, i migliori difensori dopo l'11ª giornata: Missori e Guiebre davanti a tutti
Serie B, i migliori centrocampisti dopo l'11ª giornata: Saporiti il volto nuovo al quinto posto
Serie B, i migliori attaccanti dopo l'11ª giornata: il Gallo Belotti resta al comando
Serie B, la classifica degli allenatori dopo l'11ª giornata: Galloppa e Tomei al comando