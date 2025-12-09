Il Milan infrange il tabù Torino e si mantiene al comando. Pulisic, numeri impressionanti

Il Milan batte il Torino 2-3 e rompe un tabù che vedeva i rossoneri perdere le ultime 3 partite all'Olimpico-Grande Torino. Decisivo Christian Pulisic, convocato all'ultimo a seguito della febbre che lo aveva debilitato. Lasciato in panchina è stato poi gettato nella mischia al 66', trovando due reti in 10 minuti.

Torino che era avanti 2-0 dopo 17' grazie a un rigore di Vlasic e a un gol di Duvan Zapata, tornato a segnare dopo 14 mesi. Rabiot ha trovato il suo primo gol col Milan, riaprendo la partita al 24'. Poi Pulisic entra e la ribalta. Un gol ogni 63' per lo statunitense in questa Serie A. 7 reti segnate in 9 partite, cinque delle quali sono però solamente spezzoni. Impressionante il contributo dell'americano in zona gol e nonostante siano state ben 5 le partite saltate per infortunio, il milanista questa sera è anche capocannoniere della Serie A, al pari di Lautaro Martinez, con 7 reti segnate.

Ed è inevitabilmente il migliore in campo della partita. Pulisic è stato infatti premiato come "Panini Player of the Match". Marco Landucci, in panchina al posto dello squalificato Massimiliano Allegri, ha dichiarato: "Il gol di Rabiot ci ha dato forza. Andare sul 2-1 ci ha dato forza e convinzione. Ci siamo messi tranquilli a fine primo tempo. Poi ci siamo messi con Nkunku centravanti e Loftus e Rabiot dietro di lui. Siamo stati molto meglio, più ordinati, più offensivi. Abbiamo girato meglio la palla e abbiamo fatto tre gol: una vittoria importante per noi”.

Tempo di riflessioni in casa Torino, con i granata che hanno trovato la terza sconfitta consecutiva. E preoccupa la difesa che con 26 reti al passivo è la peggiore di tutta la Serie A. Marco Baroni, tecnico dei granata, ha dichiarato: ""Siamo coscienti di avere la peggior difesa di Serie A a numeri, ma crediamo nel lavoro e nella crescita tramite esso, per arrivare al livello massimo prestazionale, sia nei singoli che di squadra. Lavoro, lavoro".