Tre vittorie, tutte in rimonta, per le italiane impegnate in Europa e Conference League. La Juventus, grazie al 4-1 rifilato all’Omonia, sale al secondo posto in Europa League con 13 punti, alle spalle del Bournemouth, unica squadra ancora a punteggio pieno. Il Milan, vittorioso per 4-2 sul campo dell’Olympiacos, risale invece al ventesimo posto, in zona playoff e a quattro punti dall’ottava posizione. In Conference League, il successo per 3-2 sul campo del Borac Banja Luka consente all’Atalanta di portarsi al quattordicesimo posto, a due lunghezze dalla zona ottavi di finale, quando mancano due giornate alla conclusione della fase campionato. Di seguito tutti i risultati e le classifiche aggiornate delle due competizioni.

Classifica e risultati di Europa League

La classifica dopo la quinta giornata

1. Bournemouth 15 punti (5), +10 differenza reti

2. Juventus 13 punti (5), +10 differenza reti

3. Ferencvaros 13 punti (5), +8 differenza reti

4. Bayer Leverkusen 12 punti (5), +9 differenza reti

5. Benfica 12 punti (5), +6 differenza reti

6. Union Saint-Gilloise 11 punti (5), +8 differenza reti

7. Besiktas 10 punti (5), +4 differenza reti

8. NEC Nijmegen 10 punti (5), +1 differenza reti

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9. Olympiacos 10 punti (5), +1 differenza reti

10. AZ Alkmaar 9 punti (5), +5 differenza reti

11. Anderlecht 9 punti (5), +5 differenza reti

12. Crystal Palace 8 punti (5), +4 differenza reti

13. Sunderland 8 punti (5), 0 differenza reti

14. Lione 8 punti (5), -1 differenza reti

15. Hoffenheim 7 punti (5), +2 differenza reti

16. Levski Sofia 7 punti (5), 0 differenza reti

17. Dinamo Zagabria 7 punti (5), -1 differenza reti

18. Salisburgo 7 punti (5), -3 differenza reti

19. Viktoria Plzen 6 punti (5), 0 differenza reti

20. Milan 6 punti (5), -1 differenza reti

21. OFI Creta 6 punti (5), -1 differenza reti

22. Rennes 6 punti (5), -1 differenza reti

23. Torreense 6 punti (5), -3 differenza reti

24. Marsiglia 6 punti (5), -3 differenza reti

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25. Celtic 6 punti (5), -4 differenza reti

26. Omonia 6 punti (5), -4 differenza reti

27. Real Sociedad 5 punti (5), +4 differenza reti

28. Celje 5 punti (5), -4 differenza reti

29. Sparta Praga 4 punti (5), -2 differenza reti

30. Jagiellonia 4 punti (5), -3 differenza reti

31. Sturm Graz 4 punti (5), -5 differenza reti

32. Celta Vigo 3 punti (5), -3 differenza reti

33. Lillestrom 2 punti (5), -8 differenza reti

34. Lech Poznan 2 punti (5), -10 differenza reti

35. Hapoel Beer Sheva 1 punto (5), -8 differenza reti

36. Ararat Armenia 0 punti (5), -12 differenza reti

I risultati della quinta giornata

Besiktas-Hapoel Beer Sheva 2-1

Celta Vigo-Bournemouth 1-2

Crystal Palace-Real Sociedad 2-1

Dinamo Zagabria-Bayer Leverkusen 0-2

Ferencvaros-Celje 0-0

Hoffenheim-Sturm Graz 3-1

Juventus-Omonia 4-1

Lione-Lillestrom 0-0

Marsiglia-Levski Sofia 1-0

NEC Nijmegen-Rennes 3-1

OFI Creta-Anderlecht 1-3

Olympiacos-Milan 2-4

Salisburgo-Ararat Armenia 2-0

Sparta Praga-AZ Alkmaar 2-4

Sunderland-Jagiellonia 1-1

Torreense-Celtic 1-2

Union Saint-Gilloise-Lech Poznan 2-2

Viktoria Plzen-Benfica 4-0

Classifica e risultati di Conference League

La classifica dopo la quarta giornata

1. Monaco 12 punti (4), +7 differenza reti

2. Brighton 10 punti (4), +9 differenza reti

3. Sint-Truiden 10 punti (4), +5 differenza reti

4. Ajax 9 punti (4), +10 differenza reti

5. Panathinaikos 9 punti (4), +5 differenza reti

6. Lugano 9 punti (4), +5 differenza reti

7. Twente 9 punti (4), +5 differenza reti

8. Trabzonspor 9 punti (4), +4 differenza reti

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9. Friburgo 9 punti (4), 0 differenza reti

10. Braga 7 punti (4), +3 differenza reti

11. Mjalby 7 punti (4), +3 differenza reti

12. Copenaghen 7 punti (4), +2 differenza reti

13. Brann 7 punti (4), +1 differenza reti

14. Atalanta 7 punti (4), +1 differenza reti

15. Universitatea Craiova 7 punti (4), 0 differenza reti

16. Hajduk Spalato 6 punti (4), -1 differenza reti

17. Aarhus 5 punti (4), +2 differenza reti

18. Jablonec 5 punti (4), +1 differenza reti

19. Stella Rossa 5 punti (4), 0 differenza reti

20. Nordsjaelland 5 punti (4), -1 differenza reti

21. Egnatia 5 punti (4), -1 differenza reti

22. Gent 5 punti (4), -1 differenza reti

23. Kairat Almaty 5 punti (4), -3 differenza reti

24. Iberia 1999 4 punti (4), -2 differenza reti

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25. Midtjylland 4 punti (4), -4 differenza reti

26. Borac Banja Luka 3 punti (4), -2 differenza reti

27. Riga 3 punti (4), -2 differenza reti

28. Inter Escaldes 3 punti (4), -3 differenza reti

29. Lincoln Red Imps 3 punti (4), -4 differenza reti

30. Thun 3 punti (4), -4 differenza reti

31. Kauno Zalgiris 3 punti (4), -8 differenza reti

32. CSKA Sofia 1 punto (4), -3 differenza reti

33. Hearts 1 punto (4), -5 differenza reti

34. Getafe 1 punto (4), -5 differenza reti

35. Pafos 1 punto (4), -6 differenza reti

36. KuPS 1 punto (4), -8 differenza reti

I risultati della quarta giornata

Ajax-Thun 4-0

Borac Banja Luka-Atalanta 2-3

Braga-KuPS 4-0

Brann-Aarhus 1-4

Brighton-Universitatea Craiova 4-0

CSKA Sofia-Trabzonspor 1-2

Egnatia-Lincoln Red Imps 2-1

Friburgo-Twente 2-1

Gent-Stella Rossa 1-1

Hajduk Spalato-Sint-Truiden 0-2

Hearts-Monaco 2-3

Iberia 1999-Getafe 1-0

Inter Escaldes-Copenaghen 2-0

Jablonec-Lugano 2-0

Kairat Almaty-Mjalby 1-0

Kauno Zalgiris-Riga 2-0

Nordsjaelland-Panathinaikos 3-2

Pafos-Midtjylland 0-2