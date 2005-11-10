Europa e Conference League all'italiana: Juve seconda, Milan e Atalanta in zona playoff
Ivan Cardia
Tre vittorie, tutte in rimonta, per le italiane impegnate in Europa e Conference League. La Juventus, grazie al 4-1 rifilato all’Omonia, sale al secondo posto in Europa League con 13 punti, alle spalle del Bournemouth, unica squadra ancora a punteggio pieno. Il Milan, vittorioso per 4-2 sul campo dell’Olympiacos, risale invece al ventesimo posto, in zona playoff e a quattro punti dall’ottava posizione. In Conference League, il successo per 3-2 sul campo del Borac Banja Luka consente all’Atalanta di portarsi al quattordicesimo posto, a due lunghezze dalla zona ottavi di finale, quando mancano due giornate alla conclusione della fase campionato. Di seguito tutti i risultati e le classifiche aggiornate delle due competizioni.
Classifica e risultati di Europa League
La classifica dopo la quinta giornata
1. Bournemouth 15 punti (5), +10 differenza reti
2. Juventus 13 punti (5), +10 differenza reti
3. Ferencvaros 13 punti (5), +8 differenza reti
4. Bayer Leverkusen 12 punti (5), +9 differenza reti
5. Benfica 12 punti (5), +6 differenza reti
6. Union Saint-Gilloise 11 punti (5), +8 differenza reti
7. Besiktas 10 punti (5), +4 differenza reti
8. NEC Nijmegen 10 punti (5), +1 differenza reti
-----
9. Olympiacos 10 punti (5), +1 differenza reti
10. AZ Alkmaar 9 punti (5), +5 differenza reti
11. Anderlecht 9 punti (5), +5 differenza reti
12. Crystal Palace 8 punti (5), +4 differenza reti
13. Sunderland 8 punti (5), 0 differenza reti
14. Lione 8 punti (5), -1 differenza reti
15. Hoffenheim 7 punti (5), +2 differenza reti
16. Levski Sofia 7 punti (5), 0 differenza reti
17. Dinamo Zagabria 7 punti (5), -1 differenza reti
18. Salisburgo 7 punti (5), -3 differenza reti
19. Viktoria Plzen 6 punti (5), 0 differenza reti
20. Milan 6 punti (5), -1 differenza reti
21. OFI Creta 6 punti (5), -1 differenza reti
22. Rennes 6 punti (5), -1 differenza reti
23. Torreense 6 punti (5), -3 differenza reti
24. Marsiglia 6 punti (5), -3 differenza reti
-----
25. Celtic 6 punti (5), -4 differenza reti
26. Omonia 6 punti (5), -4 differenza reti
27. Real Sociedad 5 punti (5), +4 differenza reti
28. Celje 5 punti (5), -4 differenza reti
29. Sparta Praga 4 punti (5), -2 differenza reti
30. Jagiellonia 4 punti (5), -3 differenza reti
31. Sturm Graz 4 punti (5), -5 differenza reti
32. Celta Vigo 3 punti (5), -3 differenza reti
33. Lillestrom 2 punti (5), -8 differenza reti
34. Lech Poznan 2 punti (5), -10 differenza reti
35. Hapoel Beer Sheva 1 punto (5), -8 differenza reti
36. Ararat Armenia 0 punti (5), -12 differenza reti
I risultati della quinta giornata
Besiktas-Hapoel Beer Sheva 2-1
Celta Vigo-Bournemouth 1-2
Crystal Palace-Real Sociedad 2-1
Dinamo Zagabria-Bayer Leverkusen 0-2
Ferencvaros-Celje 0-0
Hoffenheim-Sturm Graz 3-1
Juventus-Omonia 4-1
Lione-Lillestrom 0-0
Marsiglia-Levski Sofia 1-0
NEC Nijmegen-Rennes 3-1
OFI Creta-Anderlecht 1-3
Olympiacos-Milan 2-4
Salisburgo-Ararat Armenia 2-0
Sparta Praga-AZ Alkmaar 2-4
Sunderland-Jagiellonia 1-1
Torreense-Celtic 1-2
Union Saint-Gilloise-Lech Poznan 2-2
Viktoria Plzen-Benfica 4-0
Classifica e risultati di Conference League
La classifica dopo la quarta giornata
1. Monaco 12 punti (4), +7 differenza reti
2. Brighton 10 punti (4), +9 differenza reti
3. Sint-Truiden 10 punti (4), +5 differenza reti
4. Ajax 9 punti (4), +10 differenza reti
5. Panathinaikos 9 punti (4), +5 differenza reti
6. Lugano 9 punti (4), +5 differenza reti
7. Twente 9 punti (4), +5 differenza reti
8. Trabzonspor 9 punti (4), +4 differenza reti
-----
9. Friburgo 9 punti (4), 0 differenza reti
10. Braga 7 punti (4), +3 differenza reti
11. Mjalby 7 punti (4), +3 differenza reti
12. Copenaghen 7 punti (4), +2 differenza reti
13. Brann 7 punti (4), +1 differenza reti
14. Atalanta 7 punti (4), +1 differenza reti
15. Universitatea Craiova 7 punti (4), 0 differenza reti
16. Hajduk Spalato 6 punti (4), -1 differenza reti
17. Aarhus 5 punti (4), +2 differenza reti
18. Jablonec 5 punti (4), +1 differenza reti
19. Stella Rossa 5 punti (4), 0 differenza reti
20. Nordsjaelland 5 punti (4), -1 differenza reti
21. Egnatia 5 punti (4), -1 differenza reti
22. Gent 5 punti (4), -1 differenza reti
23. Kairat Almaty 5 punti (4), -3 differenza reti
24. Iberia 1999 4 punti (4), -2 differenza reti
-----
25. Midtjylland 4 punti (4), -4 differenza reti
26. Borac Banja Luka 3 punti (4), -2 differenza reti
27. Riga 3 punti (4), -2 differenza reti
28. Inter Escaldes 3 punti (4), -3 differenza reti
29. Lincoln Red Imps 3 punti (4), -4 differenza reti
30. Thun 3 punti (4), -4 differenza reti
31. Kauno Zalgiris 3 punti (4), -8 differenza reti
32. CSKA Sofia 1 punto (4), -3 differenza reti
33. Hearts 1 punto (4), -5 differenza reti
34. Getafe 1 punto (4), -5 differenza reti
35. Pafos 1 punto (4), -6 differenza reti
36. KuPS 1 punto (4), -8 differenza reti
I risultati della quarta giornata
Ajax-Thun 4-0
Borac Banja Luka-Atalanta 2-3
Braga-KuPS 4-0
Brann-Aarhus 1-4
Brighton-Universitatea Craiova 4-0
CSKA Sofia-Trabzonspor 1-2
Egnatia-Lincoln Red Imps 2-1
Friburgo-Twente 2-1
Gent-Stella Rossa 1-1
Hajduk Spalato-Sint-Truiden 0-2
Hearts-Monaco 2-3
Iberia 1999-Getafe 1-0
Inter Escaldes-Copenaghen 2-0
Jablonec-Lugano 2-0
Kairat Almaty-Mjalby 1-0
Kauno Zalgiris-Riga 2-0
Nordsjaelland-Panathinaikos 3-2
Pafos-Midtjylland 0-2