L'Italia U21 stacca il pass Europeo. Magia di Ndour, lacrime per Baldini: 6-2 alla Polonia

Una prestazione super, un 6-2 tennistico alla Polonia e il pass per l'Europeo staccato. L'Italia Under 21 ha vissuto un pomeriggio magico a Pescara, annientando quella che prima della gara, l'ultima del Gruppo E di qualificazione a Euro2027, era a punteggio pieno, frutto di nove vittorie in altrettante partite. Agli azzurrini serviva una vittoria, con almeno due gol di scarto, per superare i polacchi e fin dai primi minuti hanno fatto capire agli avversari chi avrebbe comandato in campo. Nel primo tempo sono arrivati i primi due gol, con Koleosho prima e con Ndour poi, mentre nella ripresa lo stesso centrocampista della Fiorentina ha creato un gol pazzesco, con una magia assoluta, da circa 70 metri. Poi gli altri gol azzurri con Lipani, Fini e Cherubini, intervallati da quelli della Polonia di Mikolajewski e Zewlakow.

Le lacrime di Silvio Baldini

Nel post gara, poi, sono arrivate le parole di Silvio Baldini, che si è lasciato andare alla commozione per quello che hanno fatto vedere in campo e non solo i suoi ragazzi: "Sono ragazzi speciali e straordinari che meritano queste soddisfazioni. Nessuno si è risparmiato, dopo la vittoria al 95' contro l'Armenia il destino era segnato. Ringraziamo le stelle che sono sempre dalla nostra parte".

Le parole di Ndour

Felicissimo anche Cher Ndour, uno dei grandi protagonisti della partita: "Il gol da 70 metri mi è uscito così improvvisato, ma quello che conta è la grandissima prestazione di squadra e di sacrificio che abbiamo fatto. Baldini se lo merita, sta passando un periodo difficile, gli vogliamo bene. Prima di essere un allenatore è una grande persona, ce ne sono pochi così. Mi viene da piangere".