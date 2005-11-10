Si è chiusa questa prima parte di 12a giornata in Serie B con diversi colpi di scena. Quello più eclatante è il successo per 3-1 del Catanzaro che piega la capolista Palermo di Pippo Inzaghi. Stesso risultato per la Sampdoria che batte il Benevento e conquista il suo terzo successo di fila. Cade anche la Cremonese a Bolzano contro il Sudtirol mentre il Modena vola battendo 2-0 sulla Juve Stabia.

Di seguito il punto della situazione:

SERIE B - 12ª GIORNATA

Già giocate

Hellas Verona-Cesena 0-2

6' Francesconi, 65' [rig.] Shpendi

Ascoli-Vicenza 2-2

9' Cuomo (V), 23' Bolsius (A), 64' Brunori (A), 82' Morra (V)

Carrarese-Virtus Entella 1-0

43' Rubino

Modena-Juve Stabia 2-0

69' Ambrosino, 76' Bozhanaj

Sampdoria-Benevento 3-1

10' Tutino (S), 15' Sernicola (B), 22' Insigne (S), 34' Mezzotero (S)

SudTirol-Cremonese 1-0

13' Stivanello

Catanzaro-Palermo 3-1

8' Giovane (C), 38' Vavassori (P), 69' Pecorino (C), 83' Mosti (C)

Empoli-Pisa 0-1

2' Pittarello (P)

Domenica 22 novembre

Ore 15.00 - Avellino-Mantova

Ore 17.15 - Arezzo-Padova

SERIE B, CLASSIFICA

Palermo 27

Modena 26

Ascoli 21

Mantova 19*

Pisa 19*

Sudtirol 18

Cesena 18

Avellino 16*

Hellas Verona 16

Benevento 16

Cremonese 15

Padova 15*

Sampdoria 14

Carrarese 13

Juve Stabia 12 (penalizzata di 4 punti)

Arezzo 11*

Virtus Entella 10

Vicenza 10

Empoli 9

Catanzaro 9

*una gara in meno