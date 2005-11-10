Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Napoli, inizia la rincora alle prime posizioni. Allegri sorride, recupera McTominay

Gaetano Mocciaro
autore
Gaetano Mocciaro
Oggi alle 00:49I fatti del giorno
10.10.2026 00:49I fatti del giorno
Fonti preferite
Il tecnico dei partenopei ha parlato in conferenza stampa facendo li punto sulle condizioni dei suoi giocatori
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della sfida contro il Frosinone, in programma al Maradona alle 20.45.

BUONE NOTIZIE SU MCTOMINAY

Il tecnico fa sapere che Scott McTominay verrà convocato e che il giocatore sarà a disposizione per 20-30 minuti. Olivera verso il recupero entro 4-5 giorni. Anguissa sta recuperando. In difesa rientra Marianucci. Assenti Vergara e Favasuli.

ALLEGRI SU HOJLUND E DE BRUYNE

Il tecnico ha rassicurato anche sulla condizione degli elementi chiave che sono stati impegnati con le rispettive nazionali, come Rasmus Hojulund e Kevind De Bruyne, assicurando che: "Stanno bene, ma anche Lobotka e Gilmour. È normale hanno giocato 4 partite, De Bruyne una in meno, ma tranne Kevin gli altri sono giovani hanno modo di recuperare, recuperano oggi e domani, domani sera saremo pronti per giocare e poi ci sono i cambi. Neres e Lang sono in buona condizione, Spinazzola rientra, Politano ha lavorato bene, l'importante è fare risultato".

SU COSA RIMPROVERA ALLA SQUADRA

"Io mi rimprovero sempre, sono molto autocritico, ho sbagliato e sbaglierò in questo mestiere. Poi se si vince... anche quando vinciamo spesso sbaglio, ma tanti non lo capiscono. Il risultato aggiusta la cosa. A Firenze ero molto sofferente perché finora alla squadra, se devo rimproverare una cosa, come sul 2-0 a Milano o a Firenze, non ha capito l'importanza del momento partita. Non è una questione tecnica o tattica, è solo quella roba lì altrimenti difficilmente porteremo a casa i risultati".

Articoli correlati

Immagine news 1
McTominay recupera, Atta si ferma. E Chivu risponde alle 'critiche' per Calha: le top news delle 18
Immagine news 2
Napoli, non c'è accordo per il rinnovo di McTominay: alla finestra c'è anche il Real Madrid
Immagine news 3
Napoli, McTominay verso la convocazione col Frosinone: il piano di Allegri per il ritorno

Altre notizie I fatti del giorno

Oggi
Immagine news 1
00:56 I fatti del giorno
Bentornata Serie A! Tutte le probabili formazioni delle gare valide per il sesto turno
Immagine news 2
00:53 I fatti del giorno
Chivu ritrova Calhanoglu e convoca Spence. E sulla corsa al titolo contrattacca
Immagine news 3
00:49 I fatti del giorno
Napoli, inizia la rincora alle prime posizioni. Allegri sorride, recupera McTominay
Immagine news 4
00:45 I fatti del giorno
La Juve voleva venderlo, ora lo blinda fino al 2030: Nico Gonzalez al centro del progetto
Immagine news 5
00:41 I fatti del giorno
Il Como si appresta a blindare due gioielli: manca solo l'ufficialità per Douvikas e Perrone
Immagine news 6
00:38 I fatti del giorno
La nuova vita di Gianluca Rocchi: ecco cosa farà l'ex designatore degli arbitri
Immagine news 7
00:34 I fatti del giorno
Festa Avellino al Partenio, per la Sampdoria è notte fonda. E Corradi traballa
Ieri
Immagine news 8
00:56 I fatti del giorno
Torna la Serie A tra dubbi, ballottaggi e sorprese: tutte le probabili formazioni
Immagine editoriale di Niccolò Ceccarini
Juventus, pronta la linea giovane. Duello con l’Inter per Romano ma occhio a Doumbia e Ndour. Milan a gennaio un difensore: Gonçalo Inacio o Tiago Gabriel su cui c’è anche la Fiorentina. Ecco i nomi per il centrocampo del futuro
Primo piano
Immagine top news n.0 Bentornata Serie A! Tutte le probabili formazioni delle gare valide per il sesto turno
Immagine top news n.1 Chivu ritrova Calhanoglu e convoca Spence. E sulla corsa al titolo contrattacca
Immagine top news n.2 La Juve voleva venderlo, ora lo blinda fino al 2030: Nico Gonzalez al centro del progetto
Immagine top news n.3 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 6ª giornata di campionato
Immagine top news n.4 Voleva ritirarsi, giocava in mediana e altre curiosità che forse non sapevi su Nico Gonzalez
Immagine top news n.5 FIGC, si torna a votare: convocata l'assemblea straordinaria elettiva per il 14 dicembre
Immagine top news n.6 Juventus, Nico Gonzalez rinnova fino al 2030: l'annuncio del club bianconero
Immagine top news n.7 De Winter: "Sento la fiducia di Amorim. Scudetto? Vado in bici da Milanello a Casa Milan"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Nel nuovo Genoa la posizione di De Rossi non è in discussione: il punto di Gianluca Di Marzio
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Il Real ha deciso: l'Italia è la 'cantera' giusta per i suoi talenti. Tocca a Endrick?
Immagine news podcast n.2 La Spada di Damocle sulle grandi panchine d'Europa: dove andrà Antonio Conte?
Immagine news podcast n.3 Scoppia il dibattito: chi è il vero Kevin de Bruyne nel 2026?
Immagine news podcast n.4 "Montella Out!" La Turchia attacca il ct ma avete visto gli assenti?
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Como, Braglia: "Con la Roma test per essere alla pari con le grandi"
Immagine news Altre Notizie n.2 Milan, Massimo Orlando: "Dopo l'ultima partita vedo più qualità ed equilibrio"
Immagine news Serie A n.3 Bonanni sprona la Lazio: “È arrivato il momento di dimostrare qualcosa in più”
Serie A
Immagine box news Serie A Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 ottobre
Immagine box news Serie A Fagioli e il passato: "Sono stato un incosciente ma non mi odio. Ora devo diventare uomo"
Immagine box news Serie A De Winter: "Amorim ha portato voglia di fare fatica insieme, ma anche di ridere e scherzare"
Immagine box news Serie A Debiti non pagati alla moglie, altri guai per Yonghong Li. Liquidata la Rossoneri Sport Investment
Immagine box news Serie A Palladino sugli attaccanti del Bologna: "Emen tecnico, Dovbyk da ultimi metri, Piccoli in profondità"
Immagine box news Serie A Roma-Real Madrid, blancos senza Militao. Mourinho: "Ha bisogno di altre due settimane"
Serie B
Immagine box news Serie B Continua l’incubo del sintetico per la Sampdoria: anche ad Avellino arriva una sconfitta
Immagine box news Serie B Moruzzi: "Felice della fiducia del mister. Voglio andare in Serie A, magari con l'Avellino"
Immagine box news Serie B Avellino, Cheddira: "Magnifica prestazione contro la Samp. Con Russo mi trovo benissimo"
Immagine box news Serie B Sampdoria, Corradi: "Colpa mia, qui è dura per tutti. 4 tiri, 4 gol subiti: ora ripartiamo"
Immagine box news Serie B Avellino, Nesta: "Il gruppo lavora bene, ma piedi per terra e massima umiltà"
Immagine box news Serie B Scontri fuori dal Partenio, un 53enne è stato ferito e portato in Ospedale in codice arancio
Serie C
Immagine box news Serie C Il Savoia al fianco dei propri tifosi: assistenza legale e possibile ricorso collettivo
Immagine box news Serie C Serie C, Crespi e Pellegrini rilanciano l'Union Brescia: 2-0 alla Pro Vercelli
Immagine box news Serie C Inter U23, Iddrissou: "Nel Girone C andiamo in stadi clamorosi. Mi ispiro a Thuram ed Esposito"
Immagine box news Serie C Spezia, Bastoni: "Non ci ho pensato 2 volte a tornare. Turati somiglia a Italiano"
Immagine box news Serie C Treviso, lussazione alla spalla per Gerbi: dovrà operarsi. Rischia almeno tre mesi di stop
Immagine box news Serie C Spezia, Roberts torna a parlare: "Orgoglioso di far parte di 120 anni di storia"
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Inter-Parma, Chivu cerca conferme dopo la sosta: Gilardino subito all'esame San Siro
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Italia-Turchia
Immagine box news Pronostici Pronostico Italia-Turchia, gli Azzurri vogliono chiudere in bellezza
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Play off Mondiali, la Finlandia batte 3-1 la Serbia. Tutti i risultati della serata
Immagine box news Calcio femminile Italia, Piemonte: "Gara complicata, ma l'importante era vincerla. Sempre bello segnare"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Polli: "Primo tempo sofferto, ma abbiamo vinto. Primo gol? Sono soddisfatta"
Immagine box news Calcio femminile Italia, Soncin: "Vittoria che volevamo. Possiamo essere più incisive nelle conclusioni"
Immagine box news Calcio femminile L'Italia gioisce col 'fattore P': Piemonte e Polli regalano il successo sulla Bielorussia
Immagine box news Calcio femminile Ternana Women, Corrado si è operata al legamento crociato. Intervento riuscito
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Una leggenda dell'Inter e del calcio italiano: la storia di Sandro Mazzola
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Una leggenda va trattata come tale: CR7 si scusa ma Jorge Jesus ha fallito
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
10 ottobre 2009, l'Italia ferma Trapattoni e va al Mondiale. Ci pensa un gol di Gilardino
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 6ª giornata
Sportissimo
Newsticker
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio
06/10 Caso Malagò, ecco chi deciderà sul commissariamento della Figc
05/10 Stasera Italia-Turchia. Da vecchi brocchi a giovani talenti. Quale è la vera Nazionale?
03/10 Caso Malagò, verso la giunta del Coni: per gli avvocati «il tesseramento è indispensabile»