Napoli, inizia la rincora alle prime posizioni. Allegri sorride, recupera McTominay

Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della sfida contro il Frosinone, in programma al Maradona alle 20.45.

BUONE NOTIZIE SU MCTOMINAY

Il tecnico fa sapere che Scott McTominay verrà convocato e che il giocatore sarà a disposizione per 20-30 minuti. Olivera verso il recupero entro 4-5 giorni. Anguissa sta recuperando. In difesa rientra Marianucci. Assenti Vergara e Favasuli.

ALLEGRI SU HOJLUND E DE BRUYNE

Il tecnico ha rassicurato anche sulla condizione degli elementi chiave che sono stati impegnati con le rispettive nazionali, come Rasmus Hojulund e Kevind De Bruyne, assicurando che: "Stanno bene, ma anche Lobotka e Gilmour. È normale hanno giocato 4 partite, De Bruyne una in meno, ma tranne Kevin gli altri sono giovani hanno modo di recuperare, recuperano oggi e domani, domani sera saremo pronti per giocare e poi ci sono i cambi. Neres e Lang sono in buona condizione, Spinazzola rientra, Politano ha lavorato bene, l'importante è fare risultato".

SU COSA RIMPROVERA ALLA SQUADRA

"Io mi rimprovero sempre, sono molto autocritico, ho sbagliato e sbaglierò in questo mestiere. Poi se si vince... anche quando vinciamo spesso sbaglio, ma tanti non lo capiscono. Il risultato aggiusta la cosa. A Firenze ero molto sofferente perché finora alla squadra, se devo rimproverare una cosa, come sul 2-0 a Milano o a Firenze, non ha capito l'importanza del momento partita. Non è una questione tecnica o tattica, è solo quella roba lì altrimenti difficilmente porteremo a casa i risultati".