Perugia, c'è la data per il closing: Alessandro Gaucci sarà presidente. E arriva Sam
Tommaso Maschio
Giornata di annunci in casa Perugia. Il club umbro infatti ha ufficializzato l’arrivo di un nuovo giocatore, l’olandese Sam svincolato dall’Almere City, e soprattutto messo nero su bianco la data del passaggio di proprietà che porterà il 100% del pacchetto azionario della società nelle mani di Arena Curi con Alessandro Gaucci che assumerà il ruolo di presidente.
Il comunicato del Perugia
Nell’ambito delle operazioni per la formalizzazione della compravendita del Club come da accordo preliminare siglato, le parti, per ragioni di opportunità legate alle necessarie formalità burocratiche, hanno concordato di firmare il 23 ottobre p.v. il contratto di cessione del 100 per cento delle quote del Perugia Calcio.
Nel frattempo, espletate le pratiche nei tempi tecnici minimi richiesti, Alessandro Gaucci assumerà la carica di Presidente dell’AC Perugia Calcio.
Questa soluzione concordata garantisce al Club, sin da subito, la necessaria serenità per perseguire i propri traguardi sportivi, nell’interesse superiore del Perugia Calcio e nel rispetto dei tifosi e della città.
Il comunicato del Perugia su Sam
AC Perugia Calcio comunica di essersi assicurata fino al giugno 2027 i diritti sulle prestazioni sportive del difensore olandese Amoah Sam.
Ventiquattro anni appena compiuti, è cresciuto nelle giovanili del Volendam, mostrando le sue qualità nella seconda serie olandese, con la maglia dell’Almere City, con cui ha disputato 28 partite segnando 2 reti.
Il calciatore, che da alcuni giorni si stava allenando in prova con i Grifoni, firmato il contratto con il Perugia (un anno, più opzione) e ottenuto il transfer, è stato convocato da mister Diana già per la partita di domani, sabato 3 ottobre, a Gubbio.
Benvenuto a Perugia, Amoah!