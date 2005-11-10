Totti al Fenerbahçe? Il club turco smentisce ufficialmente: "Notizie completamente infondate"

Nessun futuro al Fenerbahçe per Francesco Totti, almeno secondo quanto comunicato ufficialmente dal club turco. Nelle ultime ore, il quotidiano Sözcü aveva rilanciato l'ipotesi di un ingresso dell'ex capitano della Roma nella dirigenza sportiva della società di Istanbul. Una suggestione che aveva rapidamente attirato l'attenzione dei media locali, anche alla luce del momento complicato attraversato dal Fenerbahçe. Totti, attualmente senza incarichi ufficiali nel mondo del calcio, era stato indicato come una possibile figura di riferimento per rilanciare il progetto sportivo gialloblù. La società, però, ha deciso di intervenire direttamente per smentire la ricostruzione.

Il comunicato del Fenerbahçe: "Totti nella dirigenza? Tutto falso"

Attraverso una nota ufficiale pubblicata lunedì 9 novembre, il club ha respinto categoricamente le indiscrezioni: "Le informazioni pubblicate oggi dal quotidiano Sözcü con il titolo 'Lo spirito calcistico del Fenerbahçe', e successivamente riprese da altri media, secondo cui Francesco Totti sarebbe entrato a far parte della dirigenza sportiva del nostro club, sono completamente infondate". Una presa di posizione netta, accompagnata da un richiamo alla responsabilità degli organi d'informazione.

Il Fenerbahçe richiama i media: "Rispettate i principi giornalistici"

La società turca ha infatti invitato le testate coinvolte a "rispettare i principi giornalistici e ad agire responsabilmente", criticando la diffusione di notizie prive di riscontri. La smentita ufficiale chiude così, almeno per il momento, le voci su un possibile approdo di Totti al Fenerbahçe in veste dirigenziale.