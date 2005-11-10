Succede veramente di tutto a Banja Luka. L'Atalanta conquista tre punti importantissimi per la corsa al passaggio del turno in Conference League superando 3-2 il Borac con una rimonta al cardiopalma. La partita non era iniziata male ma tanti sono stati gli errori sotto porta della squadra di Maurizio Sarri. Come nelle migliori beffe ecco arrivare il vantaggio bosniaco di Juricic e da lì la luce si è spenta. Alla mezz'ora Detek firma il raddoppio e nella ripresa la musica non cambia con la Dea protagonista in negativo con tanti errori commessi in fase di finalizzazione.

La rimonta nerazzurra

Il finale però si accende. Al 74' viene espulso per fallo da ultimo Pascual che atterra Rowe lanciato a rete. All'86' Krstovic corregge in rete un cross al bacio di Bellanova e la partita si riapre. All'88' Herrera abbatte Zalewski e guadagna la via anticipata degli spogliatoi lasciando i suoi compagni in nove. Al 90' Kolasinac pareggia i conti e nel recupero, al 94', Zappacosta completa la rimonta con un diagonale vincente.

Le parole di Sarri

Al termine del match, l'allenatore Maurizio Sarri ha commentato a Sky Sport: "La verità è che abbiamo fatto una buona partita e abbiamo creato tantissime palle gol. Purtroppo in questo momento non abbiamo solidità difensiva e questa fragilità ci fa diventare tutte le partite più complicate. Però, se guardi i numeri della gara, le occasioni nostre ci sono: negli ultimi sette minuti abbiamo fatto tre gol su quattro palle abbastanza facili, mentre nei dieci minuti precedenti avevamo sbagliato tre reti da un metro".