Grazie al 3-1 contro l’Uzbekistan, nella terza e ultima giornata del Gruppo E del Mondiale Under 17, in corso in Qatar fino al 13 dicembre, l'Italia va ai sedicesimi sicura di essere nelle prime otto prime, e dunque di sfidare una delle otto terze che si qualificheranno alla fase finale della rassegna iridata. Contro gli asiatici i tre gol arrivano tutti nel primo tempo: Casagrande sblocca dopo 6 minuti con una incornata su invito di Giammattei, poi Croci e Corigliano confezionano le due reti che chiudono il discorso tre punti. Che non si riapre neanche dopo il rosso a Cassano, a metà ripresa, con gli uzbeki che fanno il gol della bandiera ma escono comunque sconfitti.

Franceschini: "Siamo molto orgogliosi di quanto fatto"

Il ct Daniele Franceschini ha commentato così il risultato: "Siamo molto orgogliosi di quanto fatto e di aver conquistato il primo posto nel girone a punteggio pieno. Oggi abbiamo disputato un ottimo primo tempo, riuscendo a esprimere il nostro gioco e a indirizzare la partita nella direzione desiderata.

Nella ripresa, invece, l’espulsione ci ha inevitabilmente complicato i piani, costringendoci ad affrontare una situazione di gioco più difficile. Nonostante questo, siamo riusciti a portare a casa il risultato. Guardando nel complesso alle tre partite disputate, non possiamo che essere molto soddisfatti del cammino intrapreso".