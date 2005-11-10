Un talento al giorno, Matias Siltanen: il centrocampista che fa partire la Finlandia U21

Matias Siltanen è uno dei grandi protagonisti dell'exploit della Finlandia Under 21: nato il 29 marzo 2007 a Kuopio (Finlandia), il 19enne è diventato rapidamente un pilastro della formazione che recentemente ha battuto la Spagna. Peraltro avrebbe anche ricevuto la prima convocazione in nazionale maggiore nel maggio 2025 (per le qualificazioni ai Mondiali), ma al momento resta un punto fermo dell’Under 21. Dal 2025 è passato al Djurgårdens IF e firmato un contratto triennale, diventando rapidamente un titolare fisso, con molti minuti giocati e buone prestazioni.

Caratteristiche tecniche

Preferisce il ruolo di “6” (mediano), grazie alla sua ottima visione di gioco, qualità nei passaggi, capacità di intercettare e di far progredire l’azione. È considerato uno dei talenti finlandesi più promettenti della sua generazione (è apparso anche nella lista “Next Generation” del Guardian nel 2024).

Nome: Matias Siltanen

Data di nascita: 29 marzo 2007

Nazionalità: finlandese

Ruolo: centrocampista

Squadra: Djurgårdens IF

Assomiglia a: Luka Modric

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