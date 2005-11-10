Un talento al giorno, Yanis Sellami: l'OM blinda il suo mediano del 2007

Yanis Sellami, nato il 4 gennaio 2007 a Vichy, è un centrocampista difensivo franco-algerino dell’Olympique Marsiglia. Arrivato al centro di formazione olympien nel 2021, ha vinto la Coupe Gambardella nel 2024 e firmato il primo contratto professionistico a fine 2024. Gioca regolarmente con la riserva in National 2/3 e ha rappresentato sia la Francia giovanile sia l’Algeria Under-20, dove ha segnato il primo gol. Ieri ha rinnovato con l’OM fino al 2029, confermando la fiducia del club nel suo potenziale.

Caratteristiche tecniche

Tecnicamente è un centrocampista prettamente difensivo, di piede destro, alto circa 1,84m, abile in interdizione e lettura del gioco. Si distingue per solidità, capacità di recuperare palla e presenza fisica. Dinamico e disciplinato, unisce intensità a una buona tecnica di base, profilandosi come un elemento affidabile e completo per il centrocampo marsigliese.

Nome: Yanis Sellami

Data di nascita: 4 gennaio 2007

Nazionalità: franco-algerino

Ruolo: centrocampista difensivo

Squadra: Olympique Marsiglia

Assomiglia a: Boubacar Kamara

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