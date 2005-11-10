Olympique Marsiglia, rinnovo fino al 2029 per il gioiellino Yanis Sellami

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Olympique Marsiglia, rinnovo fino al 2029 per il gioiellino Yanis SellamiUfficiale
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Simone Lorini
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02.10.2026 15:56Calcio estero
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© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport
L'Olympique Marsiglia ha annunciato tramite il proprio sito ufficiale il rinnovo di un gioiellino del settore giovanile, Yanis Sellami: "Il nostro centrocampista algerino proveniente dalla cantera, Yanis Sellami, prolunga il suo contratto con l'Olympique de Marseille fino al 2029.
Arrivato nell'estate del 2021 a livello Under-15 dal Marignane Gignac, Yanis Sellami ha vinto il campionato francese Under-17 nel 2023, prima di sollevare la Coupe Gambardella nel 2024 con la maglia dell'OM. Il nazionale algerino aveva firmato il suo primo contratto professionistico nel 2024 e adesso ha prolungato il suo accordo con l'Olympique de Marseille, legando il proprio futuro al club fino al giugno 2029".
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