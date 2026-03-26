Playoff Mondiali, l'altra Irlanda è avanti in Repubblica Ceca. Polonia sotto con l'Albania

Di seguito i risultati al 45' delle partite dei playoff UEFA per andare ai Mondiali. Solo nel percorso dell'Italia non si è segnato ancora e complessivamente vige l'equilibrio. Sono diverse le vecchie conoscenze di Serie A protagoniste, come gli slovacchi Valjent e Haraslin e il ceco Schick. Il parziale più sorprendente è quello di Varsavia, dove l'Albania si trova in vantaggio sulla Polonia. Abbiamo già un finale, quello di Turchia-Romania che si è giocata alle 18.

PERCORSO A

Italia - Irlanda del Nord 0-0

Galles - Bosnia Erzegovina 0-0

PERCORSO B

Ucraina - Svezia 0-1

7' Gyokeres

Polonia - Albania 0-1

42' Hoxha

PERCORSO C

Turchia - Romania 1-0 (finale)

53' Kadioglu

Slovacchia - Kosovo 2-1

6' Valjent (S), 21' Hozda (K), 45' Haraslin (S)

PERCORSO D

Danimarca - Macedonia del Nord 0-0

Repubblica Ceca - Irlanda 1-2

19' Parrott (I), 23' aut. Kovar (I), 27' rig. Schick (R)