Playoff Mondiali, l'altra Irlanda è avanti in Repubblica Ceca. Polonia sotto con l'Albania
Di seguito i risultati al 45' delle partite dei playoff UEFA per andare ai Mondiali. Solo nel percorso dell'Italia non si è segnato ancora e complessivamente vige l'equilibrio. Sono diverse le vecchie conoscenze di Serie A protagoniste, come gli slovacchi Valjent e Haraslin e il ceco Schick. Il parziale più sorprendente è quello di Varsavia, dove l'Albania si trova in vantaggio sulla Polonia. Abbiamo già un finale, quello di Turchia-Romania che si è giocata alle 18.
Italia - Irlanda del Nord 0-0
Galles - Bosnia Erzegovina 0-0
Ucraina - Svezia 0-1
7' Gyokeres
Polonia - Albania 0-1
42' Hoxha
Turchia - Romania 1-0 (finale)
53' Kadioglu
Slovacchia - Kosovo 2-1
6' Valjent (S), 21' Hozda (K), 45' Haraslin (S)
Danimarca - Macedonia del Nord 0-0
Repubblica Ceca - Irlanda 1-2
19' Parrott (I), 23' aut. Kovar (I), 27' rig. Schick (R)