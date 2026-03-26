Romania, altra delusione: salta i Mondiali per la 7ª edizione consecutiva. Lucescu ai saluti

"Prestazione patetica a Istanbul" scrive ezv.ro per commentare l'uscita di scena della Romania, eliminata ai playoff per andare ai Mondiali dalla Turchia. Finisce 1-0 per la selezione di Vincenzo Montella e di conseguenza si chiude qui l'era Mircea Lucescu alla guida della Romania. 80 anni, il tecnico era regolarmente in panchina nonostante i problemi di salute dell'ultimo periodo: "Da dicembre sono finito in ospedale, ma ho un dovere nei confronti del calcio rumeno" aveva dichiarato a the Guardian nei giorni scorsi.

Preso l'incarico nell'estate 2024, per Mircea Lucescu era il secondo mandato alla guida della Romania dopo quello nel periodo 1981-1986. Gli succederà Gheorghe Hagi, che avrà il compito di portare la squara a Euro 2028. Per la Romania il settimo Mondiale consecutivo da spettatrice: l'ultima presenza nel 1998 quando si spinse fino agli ottavi di finale.