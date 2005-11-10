Nella giornata di oggi, oltre che alla Conference, la Champions League lascia spazio all’Europa League: tra i match in programma, ecco Olympiakos-Milan. I greci hanno ottenuto fin qui 10 punti su 12, i rossoneri vengono dai ko contro Bournemouth e Ferencvaros ed è a rischio anche la loro qualificazione ai playoff. Appuntamento alle 18.45 allo stadio Georgios Karaiskakis di Atene, dirige la sfida il Sig. Chris Kavanagh.

Come arriva l’Olympiakos

Il tecnico José Luis Mendilibar, per provare a battere il Milan e avvicinare ulteriormente l’ingresso matematico nelle prime 8 della League Phase, dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1. Davanti ad Ortega, linea difensiva a 4 composta da Saliakas, Retsos, Carmo e Onyemaechi. L’ex Atalanta e Bologna Freuler agirà in mezzo al campo insieme a Scipioni, a sostegno di un quartetto offensivo con Gonzalez centravanti e tra le linee Bailey, Sa e Fortounis.

Come arriva il Milan

Ruben Amorim non può permettersi ulteriori passi falsi, quindi il turnover dovrebbe essere inferiore rispetto ad altre uscite europee. Doppia assenza post 5-1 al Frosinone, visto che non saranno della gara Pavlovic e Modric. In mezzo al campo ecco Jashari con ai lati Musah e Rabiot, mentre al centro della difesa spazio al tandem De Winter-Diawara in un reparto posto davanti a Maignan e completato da Gila ed Estupinan. Completano il 4-3-3 i 3 attaccanti ovvero Moreira, Ramos e Hutchinson.