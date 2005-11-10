Napoli-Frosinone, le probabili formazioni: Allegri cambia sistema, Alvini con Bobcek titolare

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Napoli-Frosinone:

Come arriva il Napoli

Il Napoli si prepara a tornare in campo contro il Frosinone con una possibile svolta tattica. Massimiliano Allegri sembra intenzionato a puntare sul 3-4-2-1, un sistema di gioco che potrebbe garantire maggiore equilibrio alla squadra azzurra e offrire nuove soluzioni nella fase offensiva, anche in virtù dei tanti infortuni degli ultimi giorni con Olivera, Favasuli e Vergara costretti a fermarsi. Il tecnico azzurro dovrebbe affidarsi a Meret tra i pali, con una difesa a tre composta da Beukema, Rrahmani e Rafa Marin. Sulle corsie esterne spazio a Di Lorenzo e Spinazzola, mentre in mezzo al campo agirà la coppia formata da Gilmour e Lobotka. La novità più interessante riguarda il reparto avanzato, dove David Neres potrebbe partire dal primo minuto al fianco di Kevin De Bruyne. I due avrebbero il compito di muoversi alle spalle di Rasmus Hojlund, unico riferimento offensivo. Da valutare le condizioni di McTominay, che spera nella convocazione per accomodarsi almeno in panchina. Stesso discorso per Anguissa. (da Napoli, Arturo Minervini)

Come arriva il Frosinone

Terminata la sosta nazionali in casa Frosinone è tempo di scelte per Alvini in vista del match col Napoli in programma sabato sera alle 20:45.

Tra i pali non ci sono ballottaggi: maglia da titolare Lorenzo Palmisani, Più complessa la situazione nel pacchetto arretrato, dove tre elementi Ilario Monterisi, Gabriele Calvani e Giorgio Cittadini si contendono due maglie, con Akpoguma e Fayed che al momento partono leggermente dietro nelle gerarchie del mister. Sugli esterni Oyono e Bracaglia. In mezzo al campo spazio alla regia e alla quantità di Calò e Masini, con Cichella inizialmente in panchina. Sulla trequarti Schmid, mentre sulle corsie esterne offensive confermati Ghedjemis e Kvernadze. In avanti l'unico disponibile al momento è Bobcek alla prima da titolare. Out Birligea, si tenta un recupero in extremis, almeno per la panchina, di Raimondo. (da Frosinone, Stefano Martini)