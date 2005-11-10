Il mercato invernale potrebbe regalare occasioni difficili da immaginare soltanto pochi mesi fa. Tra campioni finiti ai margini, giovani in cerca di continuità e giocatori pronti a cambiare aria, diversi club di Serie A stanno monitorando profili di assoluto livello. Alcune piste sono complicate, altre decisamente più percorribili.

Dalla Premier ai grandi campionati: i nomi più caldi

Il Manchester United cerca acquirenti per Joshua Zirkzee e Matthijs de Ligt, mentre il Tottenham valuta il futuro di Marcos Senesi, arrivato soltanto in estate ma poco utilizzato da De Zerbi. La Roma continua a seguire Jamie Gittens, oggi al Chelsea, così come resta viva la possibilità di riportare in Italia Federico Chiesa, completamente dimenticato dal Liverpool. Attenzione anche a Valentín Barco (Chelsea), Alejandro Garnacho (in passato nel mirino di Roma e Napoli), Cristhian Mosquera (piace all'Inter), Rayan Aït-Nouri, Malo Gusto e Destiny Udogie, poco utilizzati e che potrebbero diventare occasioni in caso di apertura a prestito o cessioni a costi contenuti.

Sogni e opportunità tra Liga, Bundesliga e Portogallo

In Spagna riflettori puntati su Endrick, che piace a Milan e Roma, e su Alejandro Balde, monitorato da Inter e Juventus. Restano sul taccuino anche Logan Costa (Villarreal) e Giovani Lo Celso (Betis). Dalla Bundesliga intrigano Johan Bakayoko, oggi ai margini del Lipsia, e Oscar Hojlund, il fratello del napoletano Rasmus che gioca nell'Eintracht Francoforte, mentre in Francia attenzione al profilo di Lucas Chevalier (che potrebbe essere un'occasione per chi cerca un portiere), Florian Thauvin (difficile che lasci il Lens ma le sue ultime uscite hanno fatto discutere) e Mohammed Salisu (Monaco). Chiude il quadro Zeno Debast, in rotta con lo Sporting dopo un inizio complicato: è un profilo che continua a piacere ai dirigenti italiani in vista della prossima finestra di mercato.

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