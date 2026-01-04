"Ancora no": il Romanista in prima pagina sulla sconfitta della Roma a Bergamo
"Ancora no": apre così Il Romanista oggi in edicola, domenica 4 gennaio 2026, in merito alla nuova sconfitta della Roma a Bergamo contro l'Atalanta di ieri sera (1-0).
Poi si legge: "La Roma inizia bene, spreca il vantaggio poi viene punita da Scalvini e fino all'intervallo gioca male. Nella ripresa non basta una sterile reazione giallorossa. Il problema è il solito: l'attacco. Gasperini e Svilar: "Però il gol era da annullare". Testa al Lecce".
