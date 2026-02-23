Arbitri, flop in Atalanta-Napoli. Il Corriere dello Sport in prima pagina: "Ci arrendiamo"

"Ci arrendiamo". Titola così in prima pagina Il Corriere dello Sport, che si concentra sulla direzione arbitrale di Atalanta-Napoli. Tante le polemiche sorte dopo il gol annullato agli azzurri, che sul parziale di 1-0 si sono visti togliere una rete per un fallo inesistente di Hojlund su Hien. Una situazione abbastanza contestata a fine gara dal Napoli, che dopo il gol di Beukema è caduta sotto i colpi di Pasalic e Samardzic. Altro flop per gli arbitri, con Chiffi e il Var disastrosi.

MILAN - In primo piano anche il Milan, sconfitto a San Siro dopo ben ventiquattro risultati utili consecutivi. Il Diavolo è stato battuto di misura dal Parma, che ha siglato la rete del vantaggio con Troilo nonostante tante proteste per una rete che ha fatto discutere parecchio. I rossoneri hanno colpito un palo con Leao e perso Loftus-Cheek per un grave infortunio. Milan che quindi resta secondo a quota 54 mentre l'Inter scappa in testa a +10.

ROMA - In prima pagina spazio dedicato anche alla Roma, che scappa sempre di più in classifica. I giallorossi infatti nel posticipo sono riusciti a imporsi 3-0 sulla Cremonese, punita dalle reti di Cristante, Ndicka e Pisilli. I capitolini così hanno blindato il quarto posto in classifica, volando a quota 50 e portandosi +4 sulla Juventus.