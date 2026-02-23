Troilo firma l'impresa. La Gazzetta di Parma in apertura: "Milan battuto a San Siro"

La Gazzetta di Parma oggi in edicola in prima pagina dedica ampio spazio allo sport e al calcio, evidenziando il successo conquistato dai crociati nell'ultimo turno di Serie A. Il Parma infatti è riuscito a interrompere la striscia di ventiquattro risultati utili consecutivi del Milan, passando di misura a San Siro. Una sfida decisa dal colpo di testa di Troilo, che ha generato parecchie polemiche in casa rossonera ma che di fatto ha permesso al Parma di conquistare i tre punti.

Una prestazione eroica a giudizio del quotidiano, che ha esaltato una partita perfetta degli uomini di Carlos Cuesta. Il Parma di conseguenza ha compiuto un altro passo importante in ottica salvezza, raccogliendo la terza vittoria di fila dopo quelle già firmate in casa del Bologna e al Tardini contro l'Hellas Verona. 9 punti che praticamente hanno rilanciato i gialloblu, adesso dodicesimi a quota 32.

Il Parma quindi arriverà con i migliori auspici al prossimo match, che di fatto aprirà il ventisettesimo turno di campionato. I crociati infatti venerdì 27 febbraio torneranno al Tardini, dove dalle 20.45 si giocheranno un nuovo scontro salvezza contro il Cagliari, portatosi a quota 29 dopo lo 0-0 contro la Lazio. Una sfida che pesa per entrambe le formazioni e che per i ducali, in caso di nuovo successo, potrebbe rappresentare un nuovo punto di svolta verso la permanenza in Serie A.