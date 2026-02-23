Ancora errori arbitrali, azzurri sconfitti a Bergamo. Il Mattino in apertura: "Furia Napoli"

"Furia Napoli". Titola così in prima pagina il quotidiano Il Mattino, che si concentra sulla sfida persa dagli azzurri in casa dell'Atalanta. Una gara molto contestata dai partenopei, che sul parziale di 1-0 si sono visti annullare un gol regolare. Nel mirino la direzione dell'arbitro Chiffi e del Var, che hanno sanzionato ingiustamente un fallo non commesso da Hojlund ai danni di Hien e che di fatto ha cambiato il corso della partita.

Il Napoli si era portato in vantaggio con il gol di Beukema ma ha poi subito l'aggancio di Pasalic e la rimonta della Dea, passata a condurre con Samardzic. Nel post partita il club ha contestato parecchio l'annullamento del gol di Gutierrez, che avrebbe potuto portare gli azzurri a quota 53 in classifica. Il Napoli infatti con il bottino pieno avrebbe tenuto il passo del Milan, al secondo posto con 54 punti. Gli azzurri però sono rimasti a quota 50, subendo l'aggancio della Roma.

I partenopei adesso sono solo a +4 rispetto al quinto posto occupato dalla Juventus e che di fatto vale l'accesso all'Europa League. Accorcia invece l'Atalanta, che con questa vittoria si porta a 45 punti e -5 dalla zona Champions. Il percorso del Napoli adesso proseguirà al Bentegodi, dove sabato prossimo gli azzurri andranno a caccia di un riscatto contro l'Hellas dopo due partite senza vittoria.