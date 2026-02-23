Torino, 3-0 pesantissimo a Genova. La Stampa: "Capolinea Baroni. D'Aversa in pole"

Sembra ormai ad un passo dal concludersi l’avventura di Marco Baroni sulla panchina del Torino. Fatale per il tecnico granata il pesantissimo ko subito nel lunch match di giornata contro il Genoa per 3-0 che ha riportato la squadra in piena lotta salvezza, con la retrocessione che, in caso di vittoria della Fiorentina, sarebbe distante solo tre punti. Salvo clamorosi colpi di scena ad ereditare la bollente panchina sarà Roberto D’Aversa.

Al Ferraris la partita dura appena un tempo, giusto il tempo per il Genoa di passare in vantaggio dopo 20 minuti con Brooke Norton Cuffy e di raddoppiare al 40’ con Caleb Ekuban. A rendere verticale una scalata che per i granata era già fatta ripidissima ci ha pensato l’espulsione in pieno recupero di primo tempo di Emirhan Ilkhan, che ha lasciato i suoi in dieci per tutta la ripresa.

Una ripresa che il Torino avrebbe anche la possibilità di riaprire con qualche tentativo prima che Messias facesse calare il sipario sul match e, probabilmente, sull’avventura di Baroni nella squadra di Cairo.