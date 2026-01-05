Bene le prime, La Repubblica: "L'Inter torna capolista, vince anche il Napoli"

"L'Inter torna capolista, vince anche il Napoli". Così titola in taglio alto La Repubblica, nella prima pagina dell'edizione di oggi. I nerazzurri battono per 3-1 la "bestia nera" Bologna che, dopo aver guastato la loro lotta scudetto lo scorso anno, li aveva recentemente eliminati anche dalla Supercoppa Italiana. Successo netto e ben oltre il punteggio formato da Zielinski, Lautaro e Thuram. Ininfluente ai fini del risultato finale la rete rossoblù messa a segno da Castro.

La squadra di Chivu si riprende dunque la vetta, messa in pericolo prima dal Milan e poi dal Napoli. Nel lunch match, infatti, i partenopei hanno battuto la Lazio a Roma col punteggio di 0-2. Anche in questo caso successo senza diritto di replica, con Spinazzola e Rrahmani come marcatori.