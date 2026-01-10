Conte spera nel recupero, Il Mattino oggi in prima pagina: "Aggrappati a Neres"
Nella prima pagina di oggi Il Mattino riserva il consueto spazio alle vicende del Napoli. Azzurri in attesa del big match di domani sera a San Siro contro l'Inter, nel quale ancora non è chiaro se ci sarà o meno un determinato protagonista. Proprio a lui viene dedicato il seguente titolo dal quotidiano: "Aggrappati a Neres".
Oggi test decisivo per il brasiliano che, venendo schierato un po' a sorpresa da Conte dal primo minuto nella gara del girone d'andata contro i nerazzurri di Chivu, risultò una delle mosse decisive.
