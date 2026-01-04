David spreca il rigore e la Juve fa 1-1 col Lecce. La Gazzetta dello Sport: "Regali da Signora"

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport apre con la 18^ giornata di Serie A, iniziata venerdì sera con la vittoria del Milan e proseguita ieri con cinque partite tra cui il pareggio della Juventus contro il Lecce e il ko della Roma sul campo dell'Atalanta.

Bianconeri che non vanno oltre l'1-1 all'Allianz Stadium, dove McKennie riacciuffa ad inizio ripresa la rete realizzata in pieno recupero di primo tempo da Banda. Decisivo per gli uomini di Spalletti il rigore fallito da David al 66', con il centravanti canadese che si è visto respingere da Falcone uno scialbo tentativo col cucchiaio. In serata grande emozione per il ritorno di Gasperini a Bergamo ma la sua Roma perde la quarta partita nelle ultime sei e si vede raggiungere in classifica proprio dai bianconeri.

Oggi si parte alle 12:30 con un'interessante sfida tra Lazio e Napoli che mette di fronte Sarri e Conte, si prosegue con due delicati scontri salvezza: Fiorentina-Cremonese e Verona-Torino. In serata il posticipo tra Inter e Bologna, con i nerazzurri che vanno a caccia di una vittoria che li riporterebbe in testa alla classifica contro una squadra che l'anno scorso fu un'autentica bestia nera.