"Due giorni nel ricordo di Vialli": il Sexolo XIX in prima pagina sulla morte del campione
Il Secolo XIX oggi, domenica 4 gennaio 2026, in edicola evidenzia in prima pagina il pareggio amaro del Genoa, rimediato ieri pomeriggio allo stadio Luigi Ferraris, contro il Pisa. "Magia di Colombo non basta. Un altro errore frena il Genoa. Pareggio al Ferraris (1-1) contro il Pisa di Gila".
Poi spazio a una ricorrenza che riguarda la sponda blucerchiata di Genova ed in generale tutto il mondo del calcio: "Samp, due giorni nel ricordo di Vialli. Tre anni fa la morte".
